Murcia acoge el Campeonato Mundial de Peluquería Canina; profesionales de más de 30 países se disputarán - Fundación Alianz Canine Worldwide

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 27 de mayo.- El Campeonato Mundial de Peluquería Canina 2026, organizado por la Fundación Alianz Canine Worldwide, convertirá a Molina de Segura (Murcia) en la capital internacional del grooming los próximos 26 y 27 de septiembre.

La élite mundial de la peluquería canina se cita en una competición de referencia

El evento reunirá a algunos de los mejores peluqueros caninos del mundo, junto a jueces de reconocido prestigio internacional, en una competición que se ha consolidado como una de las grandes referencias del sector a nivel mundial.

Un campeonato con más de tres décadas impulsando la excelencia internacional en peluquería canina

Organizado por la Fundación Alianz Canine Worldwide, institución con reconocimiento oficial desde 2003, el campeonato cuenta con el respaldo de diversas instituciones públicas y del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura.

Esta edición destaca por el aumento de la participación internacional y por el elevado nivel técnico de los competidores.

El campeonato nació a finales de los años 80 de la mano de Mª Eugenia Ribelles, figura clave en la profesionalización de la peluquería canina en Europa. Su apuesta pionera por crear una competición basada en técnica, precisión y control en tiempos limitados sentó las bases del reconocimiento profesional del sector en Europa. Décadas después, el certamen continúa creciendo y posicionando a España como referente internacional en peluquería canina.

Técnica, creatividad y precisión protagonizan un campeonato de máximo nivel competitivo

Durante las jornadas del campeonato, los participantes competirán en categorías como Tijera, Caniche, Spaniels, Stripping, Workshop, Creativo, Asian Style y Model Dog, además de modalidades para niveles principiantes e intermedios. También se entregarán dos reconocimientos BIS (Best in Show), destinados a premiar a los mejores trabajos de categorías oficiales y no oficiales.

“El nivel de preparación es fundamental. La técnica, la experiencia y los productos utilizados en el cuidado del perro antes de la competición pueden marcar la diferencia entre ganar o quedarse a las puertas del podio”, explica Mª Eugenia Ribelles, organizadora del campeonato.

El bienestar animal, eje esencial del campeonato

Uno de los pilares fundamentales del evento es el bienestar animal. El reglamento de la Fundación Alianz establece estrictas normas de higiene, descanso y seguridad para garantizar el cuidado de los ejemplares participantes, en cumplimiento de la normativa vigente de protección animal.

Murcia, cuna del reconocimiento profesional de la peluquería canina

La elección de Murcia como sede tiene un importante valor histórico para el sector, es donde comenzó el camino hacia el reconocimiento oficial de la profesión en Europa, impulsado por Mª Eugenia Ribelles, quien presentó en 2011 la Cualificación Profesional de Peluquería Canina ante el INCUAL, contribuyendo decisivamente al reconocimiento profesional del sector en España.

Magistral Royal refuerza el campeonato con su apuesta por la cosmética natural y el bienestar animal

El campeonato contará con el patrocinio principal de Magistral Royal, firma española especializada en cosmética natural profesional para perros y gatos. La marca, reconocida por sus fórmulas veganas elaboradas con extractos vegetales, pondrá sus productos a disposición de los participantes en las zonas de baño del pabellón. Su filosofía, centrada en la calidad, la innovación y el bienestar animal, encaja plenamente con los valores del campeonato y del grooming profesional.

Un punto de encuentro internacional para el intercambio y la evolución del grooming profesional

Además de la competición, El Campeonato Mundial de Peluquería Canina servirá como punto de encuentro internacional para profesionales, criadores, estudiantes y amantes de la peluquería canina, fomentando el intercambio de conocimientos, tendencias y nuevas oportunidades dentro del sector.

Formación, acreditación y futuro de la peluquería canina: impulso educativo del sector canino



En paralelo, la Fundación Alianz impulsa la formación especializada a través de Campus Alianz, plataforma con más de 25 años de experiencia docente en peluquería canina y veterinaria. Sus programas presenciales y online permiten a los alumnos formarse desde cualquier lugar con contenidos actualizados, profesores cualificados, veterinarios y tutores especializados.

Los estudiantes del Curso de Peluquería y Estética Canina pueden además acceder a la cartilla acreditativa de formación continua ACW, un documento oficial que certifica su evolución y facilita el acceso a nuevas acreditaciones profesionales dentro del sector.

El Campeonato Mundial de Peluquería Canina 2026 es también una oportunidad para descubrir la evolución de una profesión en pleno crecimiento y conectar con referentes del grooming internacional.

El evento se celebrará en el Pabellón Deportivo Antonio Peñalver y tendrá entrada gratuita para el público.

Las inscripciones para competidores ya están abiertas

Datos de interés

Lugar: Pabellón Deportivo Antonio Peñalver de Molina de Segura (Murcia, España), un centro dotado de amplias y luminosas instalaciones, vestuarios, zonas de aseo, zonas de baño, aparcamiento gratuito, espacios de expansión y paseo para los ejemplares participantes y visitantes.

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2026 (sábado y domingo)

Inscripciones ABIERTAS

Público: Entrada gratuita

Contacto

Emisor: Fundación Alianz Canine Worldwide

Contacto: Fundación Alianz Canine Worldwide

Número de contacto: +34677469060