Murcia y Miami conectadas por una misma idea; reinventar el marketing de la alimentación

Murcia / Miami, septiembre de 2025.

Contratar un equipo de marketing propio es, hoy en día, uno de los mayores quebraderos de cabeza de las empresas de alimentación. Altos costes, falta de especialización y rigidez en la estructura frenan el crecimiento de marcas que, sin embargo, necesitan destacar en un mercado cada vez más competitivo.

Visualfood nace precisamente para resolver ese problema. La nueva agencia se presenta como un departamento externo de marketing y branding gastronómico, que ofrece la experiencia, la creatividad y la estrategia de un equipo completo, pero con la flexibilidad y la agilidad que demandan las empresas actuales.

“Sabemos que los empresarios necesitan resultados, no complicaciones. Por eso creamos Visualfood: para integrarnos como su propio departamento, trabajando desde la estrategia hasta el último detalle visual, y siempre con un enfoque especializado en alimentación”, explican sus fundadoras.

Una historia de experiencia y visión compartida

Visualfood surge de la unión de dos trayectorias complementarias que han marcado el sector. Marina Sanjuan, tras más de 30 años transformando marcas a través del branding, diseño y el packaging, lideró proyectos tan reconocidos como la Denominación de Origen Protegida Bullas, el diseño de etiquetas de vinos, iniciativas internacionales como Vinest, además de impulsar el crecimiento de marcas en lácteos, aceites y productos gourmet. María José Albacete, con más de 15 años de experiencia en marketing alimentario, creó El Estante de Murcia, un e-commerce pionero que dio visibilidad a productores murcianos y que fue premiado por su innovación. También ha dirigido el marketing de grandes empresas regionales, aportando una visión estratégica ligada a las nuevas tendencias de consumo y al mercado digital.

Ambas coincidieron en una misma conclusión: las marcas de alimentación necesitan un aliado diferente, un equipo que combine estrategia, creatividad y ejecución, pero que, sobre todo, entienda desde dentro el sector. Así nació Visualfood, con sede en Murcia y Miami, para acompañar a las empresas que quieren crecer sin las limitaciones de un departamento interno.

La alternativa a la contratación tradicional

Visualfood ofrece una propuesta innovadora: un equipo senior especializado en alimentación al alcance de cualquier marca, sin sueldos fijos ni estructuras rígidas. Con un modelo flexible y escalable, la agencia cubre todo el ciclo de comunicación y branding: identidad visual, contenidos digitales, fotografía y vídeo, storytelling, packaging, campañas y acompañamiento estratégico.

Murcia es una de las grandes cunas de la industria alimentaria en España, tierra de empresas que exportan sabor e innovación a todo el mundo. No es casualidad que haya sido aquí donde naciera Visualfood, la agencia que ahora, desde Murcia y Miami, quiere convertirse en la referencia internacional del marketing gastronómico.

