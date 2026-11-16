Murder Mystery Live convierte las comidas de Navidad de empresa en una investigación llena de suspense

Murder Mystery Live convierte las comidas de Navidad de empresa en una investigación llena de suspens - Rodri López

(Información remitida por la empresa firmante)

Una investigación entre personajes que esconden secretos y una comida en la que todos tienen algo que descubrir: Murder Mystery Live propone llevar el suspense a las celebraciones de empresa de esta Navidad.

Madrid, 16 de noviembre de 2026.- Alguien miente. Otro cree haber encontrado una contradicción y otro acaba de cambiar de sospechoso. Entre preguntas, pistas y versiones enfrentadas, la mesa tiene un asunto urgente que resolver: descubrir quién ha cometido el crimen. Es una de las escenas que puede provocar un murder mystery, una investigación teatral participativa que convierte a los asistentes en detectives. En plena preparación de las celebraciones navideñas, este formato ofrece una respuesta a una petición que Rodri López, responsable de Murder Mystery Live, escucha con frecuencia: encontrar un plan diferente al del año anterior.

La intención resulta familiar para cualquiera que haya organizado una comida de empresa. Hay que encontrar una fecha, cuadrar presupuestos y elegir restaurante. Pero queda una decisión que puede marcar el recuerdo del encuentro: qué compartirán los compañeros, además del menú.

Una historia de misterio les da un motivo para escucharse, discutir teorías y descubrir facetas que rara vez aparecen en una reunión de trabajo. Quien apenas interviene puede detectar la pista decisiva. La persona más convincente puede defender una hipótesis equivocada. Y una acusación aparentemente absurda puede acabar teniendo sentido.

En las experiencias de Murder Mystery Live, los actores interpretan a los sospechosos de un crimen ficticio. Los participantes investigan por equipos, interrogan a los personajes y contrastan la información antes de formular su acusación. Cada conversación aporta una pieza, aunque distinguir una pista de una mentira exige algo más que prestar atención.

No hace falta memorizar un papel ni actuar delante de los compañeros. Hay quien disfruta preguntando, quien prefiere observar y quien conecta detalles que los demás habían pasado por alto. La participación nace de la curiosidad y de las ganas de resolver el caso.

Ese funcionamiento conecta con el team building para empresas: compartir un objetivo fuera de las tareas habituales. Aquí, el reto consiste en ponerse de acuerdo sobre lo ocurrido, defender una interpretación y aceptar que otro equipo puede haber visto algo que uno pasó por alto.

La compañía lleva sus producciones a hoteles, restaurantes, oficinas y espacios singulares de toda España. Entre los escenarios de sus experiencias figuran la Casa de la Seda de Barcelona, el Palacio de Fernán Núñez de Madrid y el Eurostars Hotel Real de Santander.

El espacio también puede intervenir en la narración. En la Casa de la Seda, la propuesta se integró en el carácter histórico del edificio. En Santander, una experiencia con 120 participantes y 15 actores incorporó los exteriores y jardines del hotel al desarrollo de la investigación.

Para las celebraciones navideñas de empresa, el formato se adapta al encuentro. Puede desarrollarse como actividad independiente o acompañar una comida o cena, coordinando las intervenciones con el servicio de restauración.

A mediados de noviembre, el tiempo se acaba. Según las consultas recibidas por Murder Mystery Live, los viernes 11 y 18 de diciembre concentran una parte destacada del interés. La compañía también recibe peticiones de comidas de equipo, una opción para quienes prefieren celebrar durante el día y dejar libre la noche.

Todavía se pueden plantear celebraciones para diciembre, aunque cada propuesta requiere comprobar la disponibilidad de actores y espacios. Contar con alternativas de fecha u horario facilita la organización.

Después quedará resolver el crimen. Y, probablemente, seguir discutiendo al día siguiente cómo nadie sospechó de quien tenían delante.

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