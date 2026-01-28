Murprotec; Cómo tratar la humedad por condensación, más intensa en invierno - Murprotec

Madrid, 28 de enero de 2026.-

La humedad por condensación es uno de los problemas más frecuentes en las viviendas durante los meses de invierno. En esta época, la combinación de frío exterior, calefacción en el interior y el vapor de agua generado en la vida diaria crea el entorno perfecto para que aparezcan ventanas empañadas, moho, manchas negras en paredes y olor a humedad.

Aunque ventilar la vivienda, abrir ventanas o secar la ropa en el exterior puede reducir de forma puntual la humedad ambiental, estas medidas no eliminan el problema de la condensación. En cuanto se restablece la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el vapor de agua vuelve a condensarse, reapareciendo el agua en los cristales y el moho en paredes y techos.

Esto ocurre porque la humedad por condensación es una patología estructural y crónica, no un problema puntual de hábitos.

¿Qué es la humedad por condensación?

La humedad por condensación se produce cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con superficies frías —paredes exteriores, techos, ventanas o esquinas— y se transforma en agua.

En invierno, este fenómeno se intensifica debido a:

Temperaturas exteriores más bajas

Mayor uso de calefacción

Acumulación de humedad interior sin una correcta renovación del aire

Si el aire húmedo no se evacua de forma continua, la condensación aparece de manera recurrente y se mantiene en el tiempo.

Diferencia entre la condensación y otros tipos de humedad

No todas las humedades tienen el mismo origen. La humedad por condensación está directamente relacionada con la humedad del aire y los contrastes térmicos, mientras que otras patologías estructurales pueden deberse a:

Filtraciones laterales, provocadas por la entrada de agua desde el exterior

Capilaridad, cuando la humedad asciende desde el suelo o los muros

Aunque su origen es distinto, las tres comparten un punto clave: no se solucionan con parches temporales. Identificar correctamente el tipo de humedad es esencial para aplicar una solución eficaz y duradera.

Causas principales de la humedad por condensación

Exceso de humedad en el interior

Actividades cotidianas como ducharse, cocinar, secar la ropa en casa o incluso respirar generan vapor de agua. Si esa humedad no se evacua correctamente, se acumula y acaba condensándose.

Puentes térmicos y aislamiento deficiente

Los puentes térmicos aparecen en zonas donde la vivienda pierde calor con facilidad: pilares, cajas de persiana, marcos de ventanas o encuentros entre paredes. Estas superficies se enfrían más que el resto y favorecen la aparición de condensación, incluso aunque se ventile de forma puntual.

Señales claras de humedad por condensación

Los síntomas más habituales de la humedad por condensación son fácilmente reconocibles:

Ventanas empañadas o con gotas de agua

Manchas oscuras en esquinas y techos

Moho en paredes, armarios o detrás de muebles

Olor a humedad persistente

Estas señales suelen aparecer primero en estancias con poca ventilación o menor entrada de luz, como baños, dormitorios o habitaciones orientadas al norte.

El agua en los cristales es solo la punta del iceberg

La condensación visible en ventanas es solo la parte más evidente del problema. Mientras los cristales muestran el agua en forma de gotas, las paredes y techos absorben esa humedad de manera silenciosa.

Materiales porosos como el yeso acumulan progresivamente la humedad hasta alcanzar su punto de saturación. Es entonces cuando se crean las condiciones ideales para la aparición de moho y hongos.

Consecuencias para la vivienda y la salud

La humedad por condensación no es solo un problema estético. Con el tiempo puede deteriorar:

Pinturas y revestimientos

Yesos y materiales constructivos

Muebles y textiles

Además, tiene un impacto directo en la calidad del aire interior y en la salud de las personas que habitan la vivienda. El moho y los hongos liberan partículas que pueden agravar alergias, problemas respiratorios y otras molestias, especialmente en niños, personas mayores o con patologías respiratorias previas.

Atención al Aspergillus: un riesgo que no debe normalizarse

Entre los mohos asociados a la humedad por condensación, destaca el Aspergillus, un hongo especialmente preocupante desde el punto de vista sanitario.

Sus esporas pueden permanecer en suspensión en el aire y, en determinados casos, llegar a detectarse en el organismo. Su presencia es un indicador claro de un problema estructural de humedad, que requiere una solución técnica profesional, no medidas domésticas temporales.

Soluciones técnicas para la humedad por condensación

Cuando la condensación reaparece una y otra vez, incluso después de limpiar el moho, no estamos ante un problema de hábitos, sino ante un desequilibrio constante entre humedad, temperatura y ventilación.

Murprotec, empresa especializada en la eliminación de humedades estructurales y en la mejora de la calidad del aire interior, dispone de una Central de Tratamiento de Aire (CTA). Este sistema de ventilación mecánica forzada permite renovar el aire de la vivienda de forma continua y reducir el exceso de humedad sin necesidad de abrir las ventanas.

Al mejorar la circulación del aire, se evita la aparición de moho, el olor a humedad y la condensación visible en cristales, especialmente en viviendas con poca ventilación natural.

Conclusión: actuar con criterio técnico

Eliminar la humedad por condensación exige un enfoque riguroso y soluciones capaces de actuar de forma estable y sostenida en el tiempo.

La única manera eficaz de acabar con este problema es regular de forma continua la calidad del aire interior, evitando que el exceso de humedad vuelva a condensarse. Actuar con criterio técnico no solo protege la vivienda, sino también la salud de quienes la habitan.

