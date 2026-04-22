El músculo, un órgano esencial en la recuperación del paciente oncológico - Fisioleón

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril del 2026. - La evidencia científica y la práctica clínica coinciden cada vez más en un hecho relevante: el entrenamiento de fuerza se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y la recuperación de los pacientes oncológicos. Según Fisioleón, integrado dentro de un enfoque multidisciplinar, este tipo de ejercicio contribuye a fortalecer el organismo y a aumentar su capacidad de adaptación frente a la enfermedad. Tradicionalmente, el tratamiento del cáncer se ha centrado en la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Sin embargo, en los últimos años ha cobrado fuerza una visión más global de la salud basada en la Psiconeuroinmunología (PNI), disciplina científica que estudia la interacción entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Desde esta perspectiva, el ejercicio físico y en particular el entrenamiento de fuerza actúa como un modulador biológico capaz de influir positivamente en estos sistemas. En este artículo en colaboración con Matías Prats se explican los detalles sobre esta disciplina.

El músculo: un órgano clave en la salud del paciente oncológico

La investigación científica ha demostrado que el músculo esquelético no solo cumple una función estructural, sino que también actúa como un órgano endocrino. Durante la contracción muscular, libera sustancias conocidas como mioquinas, que desempeñan un papel fundamental en la regulación del sistema inmunológico, la reducción de la inflamación crónica y la mejora del metabolismo.

Este proceso favorece la activación de células como los linfocitos T y las células NK (Natural Killer), responsables de la vigilancia y destrucción de células tumorales, contribuyendo así a crear un entorno menos favorable para el crecimiento del cáncer.

Beneficios físicos y psicológicos del entrenamiento de fuerza

El cáncer y sus tratamientos generan importantes alteraciones en el organismo, entre ellas la fatiga oncológica, la pérdida de masa muscular, la caquexia y el deterioro psicológico. Estas consecuencias afectan directamente a la autonomía del paciente y a su calidad de vida.

En este contexto, el entrenamiento de fuerza aporta beneficios significativos:

Mejora y mantenimiento de la masa muscular.

Incremento de la fuerza y la resistencia física.

Reducción de la fatiga y mejora del equilibrio.

Aumento de la densidad ósea.

Disminución de la ansiedad y la depresión.

Mejora de la autoestima y del bienestar emocional.

Además, los pacientes con mayor masa muscular presentan una mejor tolerancia a los tratamientos oncológicos, lo que facilita la continuidad terapéutica y aumenta las probabilidades de éxito.

Un enfoque integrador para la salud

El entrenamiento de fuerza desde la Psiconeuroinmunología se integra dentro de un abordaje global que incluye el descanso adecuado, la nutrición equilibrada, la regulación de los ritmos circadianos y la reducción de factores estresantes y disruptores endocrinos. Este enfoque contribuye a fortalecer la resiliencia del organismo y a favorecer su recuperación.

Los especialistas coinciden en que la práctica del ejercicio en pacientes con cáncer debe ser individualizada, progresiva y supervisada por profesionales cualificados, adaptándose a las necesidades y al estado clínico de cada persona.

Una herramienta clave en la oncología del presente y del futuro

Lejos de sustituir los tratamientos médicos convencionales, el entrenamiento de fuerza se posiciona como un complemento eficaz dentro del abordaje integral del cáncer. Su aplicación contribuye a mejorar la salud física, el equilibrio emocional y la capacidad de adaptación del paciente, consolidándose como un pilar fundamental en la medicina moderna.

Sobre Fisioleón

Fisioleón es una clínica especializada en fisioterapia y ejercicio terapéutico que integra la Psiconeuroinmunología en sus tratamientos, ofreciendo un enfoque global y personalizado orientado a la mejora de la salud y la calidad de vida de sus pacientes.

Sobre David Macías

David Macías es especialista en Psiconeuroinmunología y fisioterapia integrativa. Su trabajo se centra en comprender el origen de las patologías desde una perspectiva global, combinando la evidencia científica con un enfoque clínico personalizado.

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