El Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio ofrece recorrido por la colección en inglés "Explora con nosotros"

(Información remitida por la empresa firmante)

El Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio ofrece un recorrido por la colección en inglés "Explora con nosotros"; presentará "Flores en el arte japonés: Festival de primavera" en marzo

TOKIO, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio ha lanzado el Tour de la Colección "Explora con nosotros", una visita guiada en inglés, para que los visitantes aprovechen al máximo su colección. El museo también tiene previsto presentar un evento en marzo para disfrutar de obras maestras con flores de cerezo.

Ubicado cerca del Palacio Imperial, el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio es ideal para experimentar la cultura japonesa mientras pasea por los jardines del palacio. Cuenta con una de las colecciones de arte moderno japonés más grandes de Japón, y la exposición de la Colección MOMAT, con obras cuidadosamente seleccionadas para cada periodo, es una visita obligada.

El Tour de la Colección "Explora con nosotros" es un programa gratuito de 30 minutos con guías del museo que guían a los participantes por las galerías para presentarles varias obras seleccionadas. Se recomienda tanto a quienes visitan Japón por primera vez como a quienes ya lo han hecho para disfrutar del arte japonés moderno.

Tour de la Colección "Explora con nosotros"

Fechas: Todos los jueves, de 10:30 a.m. a 12:00 h; cada sesión dura aproximadamente 30 minutos.

Ubicación: Galería de la Colección (4ª a 2ª planta), Museo Nacional de Arte Moderno, Tokio.

Entrada gratuita para quienes tengan entradas de la Colección MOMAT. No se requiere reserva.https://www.momat.go.jp/en/learning/free-tours

Imagen 1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI1fl_f12dTw4l.jpg

Una rica experiencia de la cultura japonesa combinada con el Festival de Primavera del museo

A pocos pasos del museo, los jardines del Palacio Imperial y el foso de Chidorigafuchi son reconocidos como algunos de los mejores lugares de Japón para contemplar la floración de los cerezos, lo que los convierte en el lugar ideal para pasear en primavera. Para acompañar la floración de los cerezos en los alrededores, el museo presentará el "Festival de Primavera", donde "Primavera que se va" de Kawai Gyokudo, un Bien Cultural Importante que representa cerezos en flor, solo se puede exhibir una vez al año debido a la fragilidad de la pintura de estilo japonés. Además, el museo exhibirá obras maestras de flores primaverales de Japón.

En el jardín delantero, disfrute de un relajante descanso mientras contempla los cerezos en flor en su espacio de descanso de estilo japonés, donde el museo también venderá artículos originales con temática primaveral.

La primavera llega al Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio: Flores en el Arte Japonés 2026

Fechas: Del 13 de marzo al 12 de abril de 2026

Horario: De 10:00 a 17:00 (20:00 los viernes y sábados)

Cerrado los lunes (excepto el 30 de marzo) durante el Festival de Primavera

Entrada: Adultos 500 JPY, Estudiantes universitarios 250 JPYhttps://www.momat.go.jp/extra/en/2026/springfest/

Imagen 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI9fl_Lf24H9o5.png

También está disponible una aplicación multilingüe para la guía del museo.

El museo ofrece "Bloomberg Connects", una aplicación multilingüe y gratuita para la guía del museo. Disfrute de contenido diverso, que incluye información de expertos e información sobre instalaciones como la tienda del museo y el restaurante.

Imagen 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103625/202602164137/_prw_PI2fl_H860puQN.jpg

Si desea más información visite la página web del museo: https://www.momat.go.jp/en

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-museo-nacional-de-arte-moderno-de-tokio-ofrece-recorrido-por-la-coleccion-en-ingles-explora-con-nosotros-302702365.html