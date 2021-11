El Museo Nacional de la Seda de China presenta una nueva exposición sobre naturaleza y moda

China National Silk Museum Hosts Ongoing Exhibition Themed, Wearable Nature: The Gain and Give of Fashion

China National Silk Museum Hosts Ongoing Exhibition Themed, Wearable Nature: The Gain and Give of Fashion - CHINA NATIONAL SILK MUSEUM/PR NEWSWIRE

- El Museo Nacional de la Seda de China presenta la exposición 'Wearable Nature: the Gain and Give of Fashion'

HANGZHOU, China, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Museo Nacional de la Seda de China está llevando a cabo una nueva exposición que comenzó el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre, titulada 'Wearable Nature: the Gain and Give of Fashion' Con más de 300 colecciones en la exposición, algunas nuevas para el público, muestra la historia de la ropa china y occidental, la investigación de la naturaleza y la posibilidad de una moda totalmente sostenible en el futuro.

La exposición repasa la historia de la naturaleza y la moda, además del desarrollo contemporáneo y el papel de la moda sostenible en la solución de muchos problemas medioambientales. 'Wearable Nature: the Gain and Give of Fashion' se esfuerza por alentar a más personas a no solo respetar la naturaleza, sino que también les implora que comiencen a proteger la naturaleza como pago por todo lo que nos ha dado. El conocido diseñador de moda chino Xiong Ying comentó durante su visita a la exposición: "Mantener la relación entre la naturaleza y la moda es vital".

Las cuatro partes de la exposición son:

El comercio de larga distancia lleva la moda al mundo

El comercio comercial ha conectado países separados en todo un mundo. En el siglo XVIII, con el comercio marítimo completamente abierto, esos materiales y técnicas únicos se pudieron trabajar juntos para crear vestidos, bolsos y accesorios para personas que nunca habían estado en esos países.

Producción de ropa

El material es de lo que está hecha toda la ropa. La gente descubrió que las fibras naturales podían tejerse en textiles para la ropa. Aparte de las fibras de la naturaleza, la naturaleza ofrecía formas para que los huesos o las ramas, que eran demasiado difíciles de tejer, también desempeñaran un papel en la moda humana.

Proyección de la naturaleza

Casi todos los patrones proyectan algunos elementos naturales y la naturaleza encantadora proporciona una inspiración de moda aparentemente interminable. Los diseñadores adoran las plantas y los animales vivos, registrándolos en textiles mediante técnicas de bordado, brocado e impresión. Todas las culturas diferentes tienen sus propios métodos de expresión para describir la naturaleza en patrones.

Protección de la naturaleza

Aunque la moda toma materiales e inspiración de la naturaleza, no restituye la bondad de la naturaleza. La industria de la moda ha causado graves problemas ambientales por lo que parece imposible que la moda y la naturaleza puedan desarrollarse pacíficamente. Afortunadamente, muchos trabajadores de la industria han comenzado a resolver positivamente los problemas ambientales que existen en el mundo de la moda, iniciando un nuevo concepto llamado "moda sostenible", que se esfuerza por recalibrar el equilibrio entre naturaleza y moda.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689535/image_1.jpg