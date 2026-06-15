(Información remitida por la empresa firmante)

Gran exposición internacional que reúne cerca de 3.000 objetos de México y Perú

SHANGHAI, 15 de junio de 2026/PRNewswire/ -- El Museo de Shanghai presentará "En la cima del árbol del mundo: Civilizaciones antiguas de América" (del 9 de julio de 2026 al 14 de noviembre de 2027 en el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo), una importante exposición que explora las tradiciones artísticas, culturales y espirituales de las civilizaciones antiguas de América Central y del Sur. Tras el éxito de 'En la cima de la pirámide', esta exposición presenta objetos excepcionales de México y Perú, que muestran los mayores logros de la antigua América. Organizada en colaboración con museos e instituciones culturales de México y Perú, la exposición presenta 1.129 grupos de objetos, cerca de 3.000 piezas. A través de una amplia presentación de material arqueológico y artístico, examina el desarrollo de civilizaciones antiguas en América Central y del Sur y sus legados culturales perdurables.

La exposición, que ocupa más de 7.000 metros cuadrados de espacio de galería, está organizada en dos secciones complementarias centradas en las historias, tradiciones artísticas y culturas materiales de México y Perú.

La primera sección, "Espacios Sagrados: Civilizaciones del México Antiguo". Al examinar la relación entre los sistemas de creencias, la autoridad política y la producción artística, la presentación explora los marcos cosmológicos que dieron forma a las antiguas sociedades mesoamericanas. A través de obras monumentales, objetos rituales y artefactos cotidianos, los visitantes conocen los mundos intelectual y cultural de estas civilizaciones.

La segunda sección, "Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú". Como la exposición más grande sobre civilizaciones andinas jamás presentada en China, también se encuentra entre las exposiciones itinerantes internacionales más importantes de artefactos de oro y plata peruanos. La exposición, que rastrea el desarrollo de las sociedades a lo largo de los Andes, destaca los logros artísticos de la región al tiempo que examina los sistemas sociales, políticos y espirituales que dieron forma a sus civilizaciones.

Durante el período de exposición, el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo estará dedicado exclusivamente a la presentación. Inspirado en el concepto simbólico del Árbol del Mundo, el diseño de las exposiciones en todo el museo incorpora referencias visuales extraídas de las Américas antiguas, como el maíz, los jaguares, las serpientes emplumadas y las pirámides. Para crear un auténtico ambiente americano antiguo, el lugar se convierte en un espacio inmersivo de 10.000 metros cuadrados, donde los visitantes ingresan a través de un campo de maíz directamente al paisaje antiguo. Las instalaciones interpretativas frente a las galerías presentan los paisajes, creencias y tradiciones de la antigua América. A partir del 1 de junio de 2026, los visitantes internacionales pueden comprar entradaa programadaa en Trip.com (se requiere identificación) o en el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo.

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