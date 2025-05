La música folclórica china resuena en Budapest

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 21 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Informe de noticias de GDToday.

Un concierto con composiciones originales inspiradas en el folclore chino, a cargo de Jason Huang, compositor de la provincia de Guangdong, en el sur de China, cautivó al público en el Centro de Congresos de Budapest (Hungría), el 16 de mayo, ofreciendo una combinación única de tradición oriental y orquestación occidental.

Tras el éxito de una actuación anterior en la Academia de Música Franz Liszt en noviembre de 2024, Huang regresó a Hungría con su concierto "Infinity", presentado en colaboración con la Orquesta y Coro de Partituras de Budapest, bajo la batuta del director principal Péter Illényi.

El programa del concierto, presentado por la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de Guangdong y organizado por la Asociación de Músicos de Guangdong, incluyó obras de nueva composición, incluyendo una pieza sinfónica dirigida por trompa, inspirada en la pintura con tinta china y que representa el paisaje de los Peñascos de las Siete Estrellas en Guangdong.

"Esta es música pentatónica. No la tenemos en nuestra tradición clásica", dijo Illényi. "Es algo nuevo para nosotros y un reto". Añadió que la incorporación de instrumentos y estética musical chinos proporcionó a la orquesta una experiencia refrescante y gratificante.

El público describió el concierto como "de alto nivel" y "sofisticado". Varios asistentes comentaron que no conocían la música china antes del evento, pero quedaron profundamente impresionados y con ganas de aprender más. "Lamentablemente, no conozco la música china, pero después de esta velada, me gusta mucho", dijo un asistente húngaro.

La actuación refleja el creciente intercambio cultural entre China y Hungría. Un miembro del personal de la Biblioteca Nacional Széchényi señaló que los lazos culturales entre las instituciones chinas y húngaras se han expandido en los últimos años, calificando la relación bilateral de "fantástica".

Illényi coincidió en este sentimiento: "A través de este concepto, podemos demostrar que la música tiende un puente entre China y Hungría, entre la cultura europea y la china". Añadió que la orquesta planea llevar el concierto a públicos de otros países próximamente.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2691867/2.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-musica-folclorica-china-resuena-en-budapest-302462371.html