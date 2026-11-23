Cómo la música está transformando las empresas - MusicalThinkers S.L

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- Marta llega a la convención anual de su empresa con un café en la mano y pocas expectativas: una ponencia detrás de otra y presentaciones recargadas. Sin embargo, cuando las luces bajan, comienza a sonar una orquesta de cuerdas dirigida por su director, a la que pronto se suman una guitarra eléctrica y un saxofón. Marta no se lo esperaba y se deja sorprender y emocionar por la experiencia.Nada más terminar, un ponente invita a los asistentes a comprender lo que acaban de escuchar y descubrir su paralelismo con el arte de trabajar en equipo. Es entonces cuando Marta toma perspectiva y reconoce la conexión entre lo vivido y los desafíos de su día a día profesional. Esta experiencia forma parte de las propuestas de MusicalThinkers, que utiliza la música como herramienta para impulsar el liderazgo, la colaboración y la transformación de equipos y organizaciones.

Después, cada ponencia se introduce con música y su imagen inspiradora: la estrategia es la partitura; el liderazgo, dirigir la orquesta o cada área; la colaboración, cómo se escuchan los músicos entre sí; los clientes, un público al que convertir en fan. Pequeñas actuaciones recuperan la atención en los momentos críticos apoyando la narrativa y la convención fluye.

Al volver de comer, Marta encuentra un instrumento sobre su silla. En pocos minutos, toda la sala está tocando: lo escuchado por la mañana ahora se vive. Y el mensaje queda claro: juntos, conectados y con conexión humana, se puede llegar mucho más lejos de lo que imaginamos.

Música para conectar

Detrás está MusicalThinkers, una empresa española que, en alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, hace de la música una herramienta de conexión: conexión con el propio talento, con el bienestar; conexión de los equipos entre sí y con su estrategia, y conexión con el propósito y valores compartidos.

Además de convenciones, MusicalThinkers está especializada en jornadas de equipo y formaciones, principalmente en liderazgo, gestión emocional, innovación… Como resultado, además del impacto transformador en los participantes, surgen obras musicales que reflejan la identidad del equipo y la organización. Incluso han llegado a crear y estrenar sinfonías y musicales para las organizaciones.

“Ahí dónde no llegan las palabras, dónde reside la confianza del equipo y la cultura de la organización, ahí llega la música” en palabras de su fundador y CEO Pedro Alfaro, y continúa “el límite solo lo pone cada persona, porque el poder de conexión de la música es ilimitado, así es como en nuestras sesiones conseguimos hacer cosas increíbles con la música: canciones, sinfonías, musicales, poniendo a tocar a personas que no saben música. Pero lo más importante es cómo el equipo se siente verdaderamente unido más allá de sus diferencias, y eso se nota inevitablemente en su manera de trabajar después."

En los últimos 15 años, lo han vivido más de 50.000 personas de más de 220 organizaciones de todos los sectores.

¿Por qué con música?

Tanto desde la neurociencia como desde la psicología, está ampliamente demostrado el impacto emocional que genera la música. La experiencia musical permite conectar con el presente y recordar, desde la vivencia, quién es cada persona, qué se puede construir en equipo y cómo hacerlo mejor.

Tocar juntos, incluso sin conocimientos musicales previos, permite a los participantes vivir una experiencia transformadora con un potente mensaje de fondo: para colaborar mejor, es necesario aprender a escucharse mejor a uno mismo y a los demás. Para afrontar los desafíos del cambio en el actual contexto de incertidumbre, también es necesario atreverse a salir de la zona de confort. Cuando el equipo y la organización cuidan ese espacio de confianza y compromiso, tanto la escucha como la capacidad de atreverse se potencian al máximo.

Al día siguiente, Marta regresa a su oficina. Las reuniones siguen siendo las mismas y los objetivos también, pero algo ha cambiado: su manera de escuchar, su apertura a nuevas ideas y su forma de colaborar son diferentes. Unos días más tarde, además, recibe un vídeo con la pieza musical creada conjuntamente durante la sesión y los principales mensajes compartidos, que le permite recordar y mantener presente la experiencia vivida.

Sobre MusicalThinkers

MusicalThinkers es una empresa española especializada en conectar a las personas con su talento, equipo, organización y clientes a través de la música. En alianza con la Escuela Superior de Música Reina Sofía diseña experiencias participativas para reuniones de equipo y convenciones, así como para programas de formación. Fruto de estas experiencias, además, han creado y estrenado Sinfonías de Valores y de Identidad para algunas de las organizaciones más importantes del país.

Se puede saber más sobre su actividad a través de su página www.musicalthinkers.com

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