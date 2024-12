Músicos de toda España se suman a la iniciativa solidaria de NEOMúsica por las víctimas de la DANA

(Información remitida por la empresa firmante)

La tienda de instrumentos musicales NEOMúsica ha liderado una iniciativa solidaria que ya cuenta con el apoyo de más de 20 asociaciones y músicos profesionales para ayudar a las víctimas de la DANA en Valencia. La campaña, en colaboración con la fundación Social Musik, busca canalizar donaciones y restaurar la vida musical en las comunidades afectadas

València, 9 de diciembre de 2024.- NEOMúsica y la fundación Social Musik lanzan una campaña solidaria para reactivar la música en Valencia tras la DANA.



La devastación causada por la reciente DANA en Valencia dejó tras de sí no solo daños materiales, sino también un profundo impacto en la vida cultural de las comunidades afectadas. Escuelas de música, conservatorios y asociaciones musicales han visto interrumpida su actividad, dejando a cientos de músicos y estudiantes sin acceso a sus herramientas de expresión artística.



Para apoyar su recuperación, NEOMúsica, en colaboración con la fundación Social Musik, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que busca unir a la comunidad musical y fomentar la solidaridad. La campaña gira en torno a una composición especial, creada como homenaje a las víctimas de la DANA, que fue especialmente compuesta por el músico y compositor Santi Miguel. Esta melodía única está disponible para descarga gratuita en la web Song for Valencia.



La acción invita a músicos profesionales, bandas y orquestas a grabarse interpretando esta emotiva composición y compartir sus vídeos en redes sociales con el hashtag #SongForValencia, mencionando a @NEOMúsica y @FundacionSocialMusik. Además, los organizadores hacen un llamado a la solidaridad invitando a realizar donaciones a través de la plataforma de crowdfunding habilitada: https://www.donando.org/campaigns/Fundacion-Social-Musik.



Un movimiento respaldado por la comunidad musical

La iniciativa ya cuenta con el respaldo de destacados músicos y asociaciones como la Banda Primitiva de Lliria, la sección de trompa de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y la Asociación de Trombonistas Españoles, entre otros. Figuras reconocidas como José Vicente Faubel también han sumado su talento a esta causa, amplificando el impacto de la campaña.



"La música es una herramienta poderosa para sanar, unir y reconstruir comunidades. Queremos que esta melodía, compuesta con tanto cariño por Santi Miguel, no solo sea un homenaje, sino una fuente de esperanza y apoyo tangible para los músicos afectados", explica el portavoz de NEOMúsica.



Cómo participar y colaborar

Todos los músicos, ya sean profesionales o aficionados, están invitados a formar parte de este movimiento solidario descargando la partitura desde Song for Valencia. Cada interpretación y cada donación contribuyen a restaurar la actividad cultural en las zonas más afectadas.



Desde NEOMúsica y Social Musik se hace un llamado a la sociedad para apoyar esta causa y ayudar a que la música vuelva a resonar en las comunidades valencianas.



Más información:



Web oficial de la campaña: https://songforvalencia.org/







Contacto

Nombre contacto: NEOMúsica

Descripción contacto: Fundación Social Musik

Teléfono de contacto: 607768198