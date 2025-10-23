MútuaTerrassa, Roca y UIC Barcelona se unen para crear una solución que reduzca infecciones en hospitales

(De Izquierda A Derecha): Sr. Antoni Abad, Presidente De Mútuaterrassa; Sr. Miguel Ángel Cazcarra, Presidente Del Patronato De UIC Barcelona; Dr. Alfonso Méndiz, Rector De UIC Barcelona; Sr. Jordi Corral, Responsable De Innovación Corporativa De Roca - UIC BARCELONA

Comprometidas con la innovación y el cuidado de la salud de las personas, las tres entidades impulsan con esta colaboración un proyecto que permitirá modificar las guías clínicas de las instalaciones hospitalarias con el objetivo de reducir y controlar las infecciones por dispersión de bacterias resistentes a los antibióticos.

Barcelona, 23 de octubre de 2025.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa y Roca, compañía especializada en el diseño y producción de productos sanitarios, han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar un proyecto centrado en el diseño de lavabos y desagües que permitan controlar y reducir la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en las salas de hospitalización, disminuyendo de este modo el riesgo de infección.

El proyecto de investigación se enmarca en la Convocatoria de Proyectos de I+D+I en Salud 2023, impulsada por el Instituto de Salud Carlos III, y estará liderado por la Dra. Esther Calbo, decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona y Jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT); con la participación de diferentes equipos de Innovación y Desarrollo de Producto del Grupo Roca; y de Víctor Echarri, catedrático de UIC Barcelona School of Architecture.

Esta colaboración plasma el compromiso de las tres entidades con la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en el entorno asistencial y sociosanitario, contribuyendo al cuidado de la salud de los pacientes hospitalizados.

Como explican los responsables del proyecto, "unir los conocimientos y experiencia de las tres entidades nos permitirá desarrollar soluciones innovadoras que se traduzcan en el diseño de lavabos específicos para salas hospitalarias que reduzcan la presencia y dispersión de bacterias. De este modo se podrán modificar y actualizar las guías clínicas para el control de infecciones, beneficiando el estado de salud de los pacientes".

La firma del convenio se ha formalizado en el Campus Barcelona con la presencia del Dr. Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona; el Sr. Antoni Abad, presidente de MútuaTerrassa; el Sr. Jorge Corral, responsable de Innovación Corporativa de Roca, y el Sr. Pau Abelló, director de Relaciones Institucionales de Roca.

Con esta colaboración, UIC Barcelona plasma de nuevo su apuesta por la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad de soluciones que contribuyan al cuidado de la salud y del bienestar de las personas.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa.

La Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa es una entidad sin ánimo de lucro que goza del reconocimiento y la experiencia que brindan los más de 100 años de actividad asistencial desarrollada en el marco de MútuaTerrassa.

El equipo humano de la Fundación está organizado en Unidades y forma parte de diferentes redes de conocimiento, tanto a nivel de MútuaTerrassa como de la Universidad, a través de órganos vinculados externos. La entidad promueve diversas acciones e iniciativas pensadas para su entorno social más inmediato, con el objetivo de divulgar y compartir.

Las áreas de investigación se estructuran con el objetivo de alcanzar una organización de la investigación que se desarrolla en MútuaTerrassa. Esta organización consiste en agrupar las líneas y grupos de investigación en una clasificación que posibilite una gestión ágil y comprensible, que permita tener unos indicadores de la investigación que se desarrolla en el centro y que, a su vez, facilite la comparación y unificación de la actividad investigadora de la Fundación con la de otros centros.

Sobre Roca Group.

Roca Group, con marcas como Roca o Laufen, es líder mundial en el diseño, la producción y la comercialización de productos para el espacio de baño destinados a la arquitectura, la construcción y el interiorismo. Fundado en Barcelona en 1917, aúna tradición y conocimiento con la pasión por la innovación y el respeto por el medio ambiente con el objetivo de avanzarse a las necesidades de las personas y contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad.

Con el principio de sostenibilidad en el centro y raíz de todas sus actividades y con el objetivo de legar un planeta mejor a las futuras generaciones, Roca Group implanta esta cultura en los 170 países en los que opera y en sus 78 fábricas mediante el compromiso diario de sus 20.000 empleados. El grupo ha sido reconocido con la Medalla de Platinum de EcoVadis, estándar global para las calificaciones de sostenibilidad empresarial, por su desempeño sobresaliente.

El grupo, de capital familiar, es líder del mercado en Europa, Latinoamérica e India. Además, tiene una fuerte presencia en Asia, Oriente Medio, Australia y África. Gracias a ello, es líder mundial en su actividad.

