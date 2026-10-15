MUYAL aplica su experiencia industrial al desarrollo de plantas de potabilización y tratamiento de agua

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre.- La gestión del agua constituye un ámbito técnico estrechamente relacionado con la actividad industrial, tanto por las necesidades de abastecimiento como por los procesos de tratamiento requeridos antes y después de su utilización. En este terreno, la experiencia acumulada en ingeniería, mantenimiento e instalaciones permite abordar proyectos con múltiples condicionantes técnicos.

MUYAL, empresa asturiana con más de 30 años de trayectoria, aplica este conocimiento al desarrollo de PTA, plantas de potabilización y soluciones para el tratamiento de aguas industriales, con proyectos en España y en el ámbito internacional.

De la experiencia industrial a las plantas de tratamiento de agua

Fundada en 1993, MUYAL ha desarrollado su actividad en diferentes áreas vinculadas a las instalaciones industriales, entre ellas hidráulica, mecánica, neumática, gas, mantenimiento y suministro de componentes. Esta trayectoria proporciona una base técnica desde la que la compañía ha ampliado progresivamente su actividad hacia el sector del agua.

Actualmente, la empresa trabaja en el desarrollo de plantas de tratamiento de agua adaptadas a las características y necesidades de cada proyecto. La actividad comprende soluciones destinadas tanto al tratamiento de aguas en entornos industriales como a procesos de potabilización, integrando equipos y tecnologías específicas en función de las condiciones de partida y de los objetivos establecidos para el agua tratada.

Dentro de esta especialización se encuentran las PTA y las plantas potabilizadoras, instalaciones en las que resulta necesario coordinar diferentes fases y tecnologías para obtener agua con las características requeridas. El conocimiento de procesos industriales permite a MUYAL abordar estos proyectos desde una perspectiva integral, vinculando diseño, instalación y funcionamiento de los distintos equipos.

Ósmosis inversa industrial y proyectos dentro y fuera de España

Entre las tecnologías empleadas en el tratamiento del agua se encuentra la ósmosis inversa industrial, un proceso de separación mediante membranas utilizado para reducir la presencia de sales y otros componentes disueltos. Su aplicación permite responder a diferentes necesidades de tratamiento y constituye una de las soluciones que pueden integrarse dentro de instalaciones de mayor alcance.

La evolución de MUYAL hacia este ámbito mantiene una relación directa con su experiencia previa en ingeniería e instalaciones. Más que plantearse como una actividad aislada, el tratamiento del agua se incorpora a un conjunto de capacidades desarrolladas durante más de tres décadas en proyectos industriales, donde intervienen sistemas hidráulicos, equipos mecánicos, automatización y necesidades específicas de mantenimiento.

Esta especialización ha permitido a la compañía asturiana participar en proyectos relacionados con el agua tanto en España como a escala internacional, trasladando su experiencia industrial a instalaciones desarrolladas en entornos y condiciones diferentes.

Con esta línea de actividad, MUYAL continúa ampliando el alcance de sus servicios hacia un recurso esencial para numerosos procesos productivos. El desarrollo de PTA, plantas potabilizadoras, soluciones de ósmosis inversa industrial y sistemas para el tratamiento de aguas industriales refleja la evolución de una compañía que aplica más de 30 años de conocimiento técnico a nuevos proyectos vinculados con la gestión y el tratamiento del agua.

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