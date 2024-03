MWC 2024 | Nuevo llamamiento, pionero de un nuevo futuro del llamamiento

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 1 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- La llegada del 5G trae consigo un gran ancho de banda y una baja latencia, mejorando significativamente la potencia de cálculo de la red. Sobre esta base, New Calling promueve la transición de las llamadas de voz y vídeo a comunicaciones de ultra alta definición (UHD), inteligentes e interactivas. New Calling aprovecha al máximo tanto la potencia de cálculo de la red como los recursos de ancho de banda, con la ayuda de tecnologías de inteligencia, para abrir las capacidades de la red a las industrias y proporcionar a los usuarios experiencias de comunicaciones inteligentes universales en las redes de interfuncionamiento globales de los operadores. En el MWC 2024, Huawei lanzará las últimas innovaciones en New Calling, estimulando más aplicaciones de New Calling, acelerando el desarrollo de la industria global de New Calling y ayudando a los operadores a mejorar las experiencias de llamadas.

Definición de la arquitectura "1+3+N" para nuevas llamadas en la era 5G

La red de comunicaciones ha evolucionado del softswitch al 4G Voice over LTE (VoLTE), mejorando las capacidades de vídeo en las redes de voz básicas. En la era 5G, tanto la potencia de cálculo como el ancho de banda han mejorado notablemente, allanando el camino para la aparición de nuevos servicios de llamada, con elementos multimedia enriquecidos y experiencias de llamada más diversas e inmersivas.

Nueva llamada aprovecha una red con tres canales

La arquitectura "1+3+N" de New Calling proporciona canales de voz, vídeo y datos basados en una red IMS totalmente convergente para implementar capacidades UHD, inteligentes e interactivas y permitir una variedad de servicios innovadores diferenciados para particulares e industrias, elevando las experiencias de llamada de los usuarios. Además, la red New Calling abrirá de forma flexible las capacidades de la red para diversos escenarios de interacción en el futuro, potenciando diversas industrias y estimulando la innovación en los servicios.

Operaciones de contenidos

Como gran avance en el sector de las llamadas, New Calling permite a los operadores transformar su modelo de negocio de operaciones exclusivamente de voz a operaciones de contenidos. Para los particulares, New Calling puede ofrecer contenidos mejores y más ricos, mejorando sus experiencias de llamada. Por ejemplo, gracias a las tecnologías de inteligencia, las nuevas llamadas permiten a los usuarios crear avatares virtuales durante las videollamadas, con el fin de satisfacer sus demandas de privacidad al tiempo que expresan su personalidad. Para la industria, New Calling abre las capacidades de red a las empresas, como las de finanzas y seguros, transporte y logística, y centros de llamadas, para estimular la innovación en las aplicaciones de la industria y mejorar la eficiencia de las llamadas, logrando menores costes y mayor eficiencia.

5G New Calling se ha posicionado como un producto estratégico de China Mobile. En 2023, China Mobile desplegó una red de New Calling con el objetivo de dar servicio a 50 millones de usuarios en 31 provincias chinas. A finales de 2023, la base de usuarios de New Calling ascendía a 2,7 millones. Como pionera en los servicios de New Calling, China Mobile permite a los usuarios interactuar libremente entre sí en tiempo real, aportando experiencias de llamada totalmente nuevas. En 2024, New Calling ganará impulso en su expansión mundial.

Aprovechar las tecnologías para que las redes evolucionen continuamente a 5,5G/6G

La era 5G está provocando un cambio tecnológico. El desarrollo de nuevas tecnologías reducirá eficazmente los costes de las aplicaciones de personajes digitales y mejorará las experiencias inmersivas de los usuarios. Las nuevas tecnologías de llamadas seguirán evolucionando en el futuro. Servicios innovadores como los personajes digitales y los asistentes digitales se añadirán a las comunicaciones entre personas, logrando una transición de las comunicaciones de voz y vídeo a las comunicaciones de personajes digitales y, posteriormente, a las comunicaciones multimodelo. Además, se ofrecerá conversión de voz a texto para convertir en texto la voz, los caracteres digitales, las expresiones y las acciones corporales. Las nuevas tecnologías harán pleno uso de la potente potencia informática, el ancho de banda ultraelevado y la latencia ultrabaja de las redes, para mejorar enormemente las experiencias y la eficacia de las comunicaciones. Con el apoyo de estas nuevas tecnologías, New Calling permitirá a los usuarios romper las barreras de la comunicación y beneficiarse de los avances tecnológicos, marcando el comienzo de una nueva era para las llamadas.

El MWC 2024 se celebrará del 26 al 29 de febrero en Barcelona, España. En el MWC, Huawei mostrará las últimas innovaciones y experiencias de servicio de New Calling y lanzará la solución New Calling-Advanced. Para construir un ecosistema de New Calling, las organizaciones de la industria, los operadores, los proveedores de equipos, los vendedores de terminales y chips, los socios de la industria y los productores de contenidos deben realizar esfuerzos colectivos. Huawei se compromete a trabajar con socios globales para promover el desarrollo del ecosistema y la industria de New Calling, remodelando el futuro de la industria de la voz.

