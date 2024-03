MWC 2024: UCLOUDLINK presenta soluciones innovadoras para una conexión mejor y una vida mejor

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 11 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- En el esperadísimo Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) que se celebra del 26 al 29 de febrero, UCLOUDLINK (NASDAQ: UCL), el primer y principal mercado mundial de intercambio de tráfico de datos móviles, ha presentado un conjunto de soluciones que redefinen las referencias del sector en materia de conectividad e innovación. Esta feria pone de relieve la dedicación de UCLOUDLINK a su nueva e inspiradora visión: "Una conexión mejor permite una vida mejor".

A la vanguardia en terminales Wi-Fi portátiles, UCLOUDLINK ha innovado constantemente con su exclusiva tecnología SIM en la nube, facilitando conexiones en más de 200 países y regiones con más de 350 operadores móviles de 3G, 4G a 5G. Este año, UCLOUDLINK ha logrado un hito importante con la introducción de una innovadora solución CPE de banda ancha dual para empresas.

Durante el MWC 2024, en el stand número 6C73 del pabellón 6 de Fira Gran Via Barcelona, UCLOUDLINK presentó ante una audiencia global esta solución de backup dinámico que mantiene la solidez de la red incluso cuando la línea de fibra óptica falla o se interrumpe, destacando uno de sus productos de banda ancha móvil, el GuardFlex Pro, el router CPE de banda ancha dual más fiable del mundo. El GuardFlex Pro es compatible con las redes fijas locales, así como con múltiples redes móviles de los principales operadores. Ofrece selección de red inteligente con funcionamiento gestionable. El router tiene opciones de copia de seguridad en frío y en caliente, con conmutación sin interrupciones. Además, admite configuraciones de red en serie y en paralelo, lo que facilita su instalación.

El Numen Air, un terminal Wi-Fi portátil líder en 5G, también fue expuesto durante el evento de cuatro jornadas. Se trata de la primera red 5G del mundo con cobertura a toda velocidad y diseñada específicamente para los usuarios empresariales. Ofrece experiencias 5G sin complicaciones en 55 países y regiones, con selección de red inteligente y cambio automático entre varios operadores móviles locales. Además, su cobertura mundial abarca más de 200 países y regiones.

En la exposición también se presentó KeyConnect, el punto de acceso Wi-Fi 4G portátil más ligero del mundo. Garantiza un funcionamiento continuo durante 4 horas y conserva la energía de forma inteligente hasta 8 horas de uso, con posicionamiento GPS para una cómoda asistencia durante los viajes. Asimismo, admite cobertura en más de 200 países y regiones y redes de más de 350 operadores.

Además de la solución de banda ancha móvil, UCLOUDLINK también presentó a los asistentes sus otras tres líneas de productos: All SIM Solution, GlocalMe Life y IoT Solutions.

"Para nosotros es un orgullo situarnos a la vanguardia de las soluciones de conectividad, ofreciendo al mercado y a los usuarios finales un acceso sin precedentes a través de nuestras soluciones únicas y rompedoras. Con el apoyo de nuestros 2.100 socios en todo el mundo, estamos preparados para ampliar nuestra presencia en el mercado con nuestras cuatro líneas principales de productos", declaró Chaohui Chen, director general de UCLOUDLINK.

Entre las cuatro líneas de productos principales, se espera que la solución All SIM cambie las reglas del juego de la conectividad móvil. "All SIM" es una solución que UCLOUDLINK acaba de lanzar durante el MWC 2024. Esta metodología innovadora transforma las soluciones SIM tradicionales al utilizar una tecnología única para ofrecer un servicio "All SIM", es decir, exclusivamente con SIM, lo cual elimina las limitaciones impuestas por las restricciones de los operadores.

La solución IoT facilita una conectividad IoT perfecta, eliminando la necesidad de rediseñar o volver a desarrollar el hardware. Aprovechando los módulos inteligentes propios y de terceros compatibles con la plataforma de chipset general, puede implantarse sin problemas mediante preinstalación de software, lo que permite a los terminales acceder instantáneamente a la red de operadores locales de todo el mundo.

Todas estas soluciones se basan en el objetivo fundamental de UCLOUDLINK: "Una conexión mejor permite una vida mejor". El objetivo de UCLOUDLINK es que todo el mundo pueda disfrutar de una vida más inteligente y cómoda gracias a sus conexiones de datos fiables y de alta calidad.

Acerca de UCLOUDLINK GROUP INC.

UCLOUDLINK es el primer y principal mercado de intercambio de tráfico de datos móviles del mundo, pionero en el modelo de negocio de la economía colaborativa para el sector de las telecomunicaciones. Los productos y servicios de la empresa les ofrecen propuestas de valor únicas a los usuarios de datos móviles, empresas de teléfonos y hardware inteligente, operadores de redes móviles virtuales (OMV) y operadores de redes móviles (ORM). Aprovechando su innovadora tecnología y arquitectura de SIM en la nube, la empresa ha redefinido la experiencia de conectividad con datos móviles al permitirles a los usuarios acceder a la asignación de tráfico de datos móviles compartida por los operadores de red en su mercado, al tiempo que proporciona una conectividad fiable, altas velocidades y precios competitivos. Si desea obtener más información, entre en la siguiente página web: https://www.ucloudlink.com/

Contacto Carina CheungTel.: +852-3175-8988Correo electrónico: carina-pr@ucloudlink.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mwc-2024-ucloudlink-presenta-soluciones-innovadoras-para-una-conexion-mejor-y-una-vida-mejor-302084817.html