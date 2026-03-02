MWC 2026 | ¡Blackview le invita a explorar una nueva era de innovación inteligente!

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 5 de marzo de 2026, Barcelona volverá a ser el centro mundial de la innovación móvil en Fira Gran Vía, España. En el stand 7G40, Blackview presentará sus últimos productos estrella, mostrando un ecosistema inteligente completo de "IA Comunicación Robustez Todo-Escenario", desde teléfonos y tabletas robustos hasta portátiles, pantallas, gafas inteligentes con IA y dispositivosa portátiles.

Gama de productos estrella de la serie XPLORE | Redefiniendo los límites del rendimiento de los productos estrella robustos

La serie XPLORE destaca con tres modelos innovadores. El XPLORE 6 es el primer smartphone robusto del mundo, impulsado por la plataforma Dimensity 9400+, con un teleobjetivo periscópico que ofrece un rendimiento excepcional e imágenes de nivel profesional. Comparado con el XPLORE 6, el XPLORE 6 Pro optimiza las aplicaciones industriales con un módulo de imagen térmica de alta resolución de 256192, que permite la detección precisa de temperatura para inspecciones, resolución de problemas y respuesta a emergencias. Por otro lado, el XPLORE 2 Satellite es el primer smartphone robusto del mundo compatible con mensajería de voz por satélite y eSIM. Con conectividad satelital NTN a través de Skylo, permite la mensajería bidireccional incluso sin redes terrestres.

Tableta insignia MEGA 12 | Redefiniendo la productividad

La MEGA 12 es la primera tableta 5G con IA del mundo con certificación IP68/IP69K. Equipada con una batería de 10.000 mAh y carga rápida de 55 W, ofrece un rendimiento duradero para trabajar y jugar.

Nuevo ecosistema de oficina móvil | Ampliando los límites de la productividad eficiente

El AceBook 8 Pro ofrece una productividad fluida e inmersiva con una pantalla 16:10 de 16 pulgadas y la potencia de un Ryzen 5 en un elegante cuerpo metálico, mientras que el DCM 6 Pro potencia la multitarea eficiente con dos pantallas IPS de 14 pulgadas y la comodidad de un solo cable USB-C.

Dispositivos portátiles con IA evolucionados | Haciendo de la inteligencia una parte natural de la vida cotidiana

Las gafas inteligentes BV100 con IA incorporan una cámara de 8 MP, asistente de voz con IA, altavoces duales, Bluetooth 5.4 y batería que dura todo el día en un diseño ligero, uniéndose a los relojes inteligentes y auriculares Blackview para impulsar un ecosistema de dispositivos con IA integrada.

Nos vemos en el evento | Explore nuevas oportunidades de colaboración Blackview invita cordialmente a sus distribuidores y socios globales a visitar el stand, experimentar sus últimos productos estrella y explorar nuevas oportunidades en la era de la IA, la comunicación y la robustez.

Nombre del evento: MWC Barcelona 2026 (Mobile World Congress)Lugar: Fira Gran Via, Barcelona (España)Expositor: 7G40Fechas del evento: 2–5 de marzo de 2026

Para obtener más detalles y oportunidades de colaboración, visite nuestro sitio web: www.blackview.hk o visite nuestro stand (7G40) para conversar sobre negocios.

