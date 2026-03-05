MWC 2026 丨 Convergencia de inteligencia óptica: conectando el futuro brillante e inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el MWC 2026 en Barcelona, FiberHome ha cobrado protagonismo bajo el lema "Conectando un Futuro Inteligente Brillante", destacando tres áreas estratégicas fundamentales: infraestructura de computación óptica, conectividad de red inteligente ilimitada y desarrollo de inteligencia industrial, y demostrando plenamente sus innovaciones de vanguardia y su probada capacidad de entrega global.

Infraestructura de computación óptica

La IA está acelerando la reestructuración de los centros de datos, con formatos emergentes como los supernodos que redefinen los requisitos de interconexión óptica en cuatro dimensiones: escala, densidad, distancia y velocidad. Esto ha dejado a la industria lidiando con tres puntos críticos: limitaciones de espacio, cuellos de botella en la gestión térmica y una lenta eficiencia de implementación.

Para abordar estos desafíos, FiberHome ha presentado una solución de componentes de interconexión óptica para todo tipo de escenarios que abarca la cadena completa, desde chips y gabinetes hasta centros de datos. Para la expansión vertical y horizontal dentro y entre gabinetes, las soluciones de FiberHome multiplican la utilización del espacio y aumentan la eficiencia de implementación en un 70 %. Para la expansión a diferentes escalas, la compañía ofrece fibra de pérdida ultrabaja que extiende la distancia de transmisión entre un 50 % y un 100 %, junto con una solución de fibra de núcleo hueco que reduce aún más la latencia en un 30 % con una pérdida óptica controlada por debajo de 0,1 dB/km, lo que permite la transmisión de larga distancia, baja latencia y bajo consumo.

Por otro lado, FiberHome ha presentado soluciones de refrigeración por cambio de fase y refrigeración líquida por inmersión, logrando una reducción de más del 50 % en el consumo de energía y mejorando significativamente la eficiencia de refrigeración. Estas soluciones se han implementado en centros de datos de IA en Shanghái, Changsha y otras ciudades.

Conectividad de red inteligente sin límites

Las redes inteligentes de escenario completo de FiberHome, que abarcan desde tecnologías inalámbricas y V-PON hasta redes marinas inteligentes, están diseñadas específicamente para construir una red inteligente estable e ilimitada, permitiendo la transmisión eficiente de flujos masivos de datos en la era de la computación inteligente con IA.

Este año, FiberHome lanzó globalmente su nueva generación de antenas compactas de alta eficiencia. Manteniendo un excelente rendimiento, las antenas logran un tamaño más pequeño, menor carga de viento y menor peso mediante la integración de múltiples conceptos de diseño innovadores, lo que aporta mayor flexibilidad y sostenibilidad al despliegue de la red.

Como impulsor del estándar V-PON, FiberHome ofrece una solución óptica integral para vehículos de grado automotriz con I+D interno integral, impulsando vehículos conectados más inteligentes.

En redes marinas inteligentes, el sistema de cable submarino transoceánico de FiberHome soporta una transmisión de 10.000 km con una capacidad de fibra única de 26 Tbps. La compañía ha participado en el despliegue del primer cable submarino MCF de 7 núcleos del mundo y en otros proyectos comerciales, impulsando la innovación en las comunicaciones marinas globales.

Elevación de la Inteligencia Industrial

FiberHome ha introducido soluciones integradas de IA e industria para sectores verticales como la energía, el transporte, las ciudades inteligentes y las comunicaciones de emergencia, ofreciendo capacidades de extremo a extremo desde servidores de IA y plataformas informáticas unificadas hasta aplicaciones verticales basadas en escenarios.

La solución "Fiber Optic Sensing+" ofrece alta precisión, alta sensibilidad, antiinterferencias electromagnéticas y transmisión a larga distancia, lo que permite la monitorización en tiempo real de la temperatura, la vibración y la tensión para optimizar la inteligencia industrial en los sectores de la energía, el transporte y las comunicaciones de emergencia. Además, los modelos de gran tamaño y las plataformas de interacción inteligente de FiberHome, específicos para cada sector, ofrecen capacidades de implementación de IA rentables y de umbral cero para diversos sectores.

En el futuro, FiberHome seguirá profundizando en la innovación integrada de IA y TIC, colaborando con socios globales para construir un futuro eficiente, prometedor e inteligente.

