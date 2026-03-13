[MWC 2026] GlobalData publica un informe técnico sobre la evolución de la voz en la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración del MWC 2026, Andy Hicks, analista principal sénior de GlobalData, presentó el informe técnico Reinventing Voice: A Converged, AI-Enabled, and Multimodal Voice Core for the Next Generation of Telecommunications. El informe destaca que, en la era de la IA, los operadores pueden aprovechar una red de voz totalmente convergente para innovar en servicios de IA y redefinir el valor de los servicios de voz.

Red de voz totalmente convergente: La opción óptima para operadores que gestionan redes multigeneracionales

A medida que el 5G-A se acelera, la evolución de los estándares de red globales sigue siendo desigual. Si bien las redes 2G y 3G están llegando al final de su vida útil, algunos operadores deben mantenerlas para soportar servicios esenciales como la comunicación M2M y el roaming internacional. En este contexto, una red de voz totalmente convergente capaz de gestionar servicios 2G, 3G, 4G y 5G se está volviendo esencial para los operadores. Dicha red aborda los desafíos operativos que plantean los problemas del ciclo de vida y sienta las bases para una evolución futura fluida.

Ante la transición global hacia la contenerización, la arquitectura totalmente convergente facilita una transición fluida de máquinas virtuales a contenedores. Este enfoque permite a los operadores reducir su TCO, a la vez que mantiene la innovación continua y las actualizaciones ágiles de los servicios de voz.

IA + Voz: Transformando el valor de la voz de los operadores en tres etapas

El rápido avance de la IA presenta nuevas oportunidades para la innovación en los servicios de voz. Andy Hicks cree que la integración profunda de la IA y la voz se puede lograr mediante tres etapas clave.

En primer lugar, la IA se utiliza para mejorar la experiencia básica de las llamadas y crear una ventaja competitiva frente a las aplicaciones OTT. Ejemplos típicos incluyen la supresión inteligente de ruido y la inmersión espacial mejorada del audio, elevando las llamadas a un nivel de comunicación más sofisticado.

A continuación, la IA se integra en los canales de audio para introducir funciones innovadoras como la traducción en tiempo real y los resúmenes inteligentes de llamadas. Estos servicios no imponen requisitos adicionales a los terminales. Los operadores pueden implementarlos rápidamente para obtener una ventaja competitiva en las innovaciones de voz impulsadas por la IA.

Finalmente, la IA se integra en los canales de vídeo y datos para impulsar la innovación en voz, pasando de unimodal a multimodal, habilitando servicios como la atención al cliente interactiva y los asistentes médicos, y haciendo realidad el concepto de llamada como servicio.

Andy Hicks enfatizó que los operadores deben aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. Al aprovechar una red de voz totalmente convergente como base, pueden impulsar la innovación en los servicios y revitalizar por completo el valor fundamental de los servicios de voz, impulsados por los avances duales del 5G-A y la IA.

