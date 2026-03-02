(Información remitida por la empresa firmante)

-MWC Barcelona 2026: YOFC presentará una solución de fibra de núcleo hueco (HCF), impulsando la conectividad óptica en la era de la IA

IA x Fibra: la compañía presentará la tecnología de comunicación óptica de última generación con latencia ultrabaja, fortaleciendo la infraestructura global de IA.

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) presentará sus últimas e innovadoras soluciones de conectividad óptica para la era de la IA en el MWC Barcelona 2026, que tendrá lugar del 2 al 5 de marzo. Bajo el lema "IA x Fibra: Liderando un Futuro Inteligente", la compañía también organizará un evento de lanzamiento dedicado a sus soluciones de fibra de núcleo hueco (HCF) el 4 de marzo, en uno de los eventos de conectividad más grandes e influyentes del mundo.

A medida que la IA transforma rápidamente las industrias y las operaciones sociales globales, la conectividad óptica de alta velocidad, baja latencia y alta fiabilidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para un mundo inteligente. Como tecnología de transmisión clave que respalda las redes informáticas de IA de próxima generación, la HCF será el centro de atención de la exposición de YOFC en el stand 5A30.

"La inteligencia artificial está transformando profundamente el panorama industrial global, imponiendo exigencias sin precedentes a la conectividad óptica de ultraalta velocidad y ultrabaja latencia. Como plataforma global de primer nivel para las comunicaciones móviles y la tecnología digital, el MWC ofrece una ventana vital para mostrar innovaciones de vanguardia y profundizar la colaboración internacional", comentó Zhuang Dan, director ejecutivo y presidente de YOFC.

"Creemos que la conectividad óptica avanzada no solo impulsa el flujo eficiente de potencia informática y datos, sino que también contribuye al desarrollo de la sociedad digital, conectándonos con un futuro más inclusivo y sostenible. YOFC espera colaborar con socios globales de la industria para cocrear un futuro de conectividad óptica más inteligente, ecológico y eficiente".

Centrada en "IA X Fibra", la exposición de YOFC en el MWC Barcelona 2026 destacará especialmente cinco aspectos tecnológicos clave, demostrando cómo la tecnología de fibra óptica sirve como eje central de las redes globales de computación de IA:

Centro de computación de IA: Soluciones de interconexión de fibra óptica de ultraalta velocidad para centros de datos de IA;

Conexión de redes globales de IA: Apoyo a la actualización de la red troncal y la transmisión transfronteriza de datos;

Potenciación de aplicaciones de IA: Abarca escenarios de alto ancho de banda, como el comercio financiero de alta frecuencia, la interconexión de centros de datos de IA y la comunicación cuántica;

Conectividad óptica para el hogar y la empresa: Impulsando las actualizaciones ópticas en entornos residenciales y empresariales.

Presentación VIP: Presentando avances de vanguardia en tecnología de comunicación óptica.

Como innovación emblemática en exhibición, la HCF de YOFC representa la vanguardia de la tecnología de transmisión óptica de próxima generación. Con importantes ventajas sobre la fibra tradicional, como menor latencia, mayor eficiencia de transmisión y una calidad de señal mejorada, proporciona una infraestructura esencial para la transmisión de datos de ultraalta velocidad y las redes de computación de IA. Se revelarán más detalles en el evento de lanzamiento durante el MWC.

A medida que el mundo avanza hacia la era de la IA, YOFC reforzó su compromiso y presentó la estrategia "IA-2030" en 2025, posicionándose como líder mundial en infraestructura de conectividad óptica para IA. Basándose en sus tres tecnologías principales de preformas (PCVD, VAD y OVD), la compañía ha desarrollado una completa cartera de "Fibra Superior" que incluye fibra G.654.E, fibra multinúcleo y fibra de núcleo hueco (HFC), diseñada para satisfacer las necesidades de transmisión más exigentes.

Con más de una década de expansión global, YOFC opera actualmente ocho plantas de producción en seis países, atendiendo a más de 100 mercados en todo el mundo. Mediante su participación activa en la elaboración de estándares internacionales y la colaboración intersectorial, YOFC continúa impulsando la transformación digital e inteligente a escala global, convirtiendo la conectividad óptica de alta velocidad y fiable en un motor clave para el avance de la sociedad digital, impulsando un futuro digital más inteligente, conectado e inclusivo.

Invitamos a socios, clientes y medios de comunicación de todo el mundo a unirse a YOFC en el stand 5A30 del MWC Barcelona 2026 del 2 al 5 de marzo.

La conferencia de prensa para el lanzamiento de HCF tendrá lugar de 10.00 a 12.00 h el 4 de marzo en la T6, pabellón 8.0.

Para más información, visite https://en.yofc.com/

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=ZXXg3k6ko0IFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2922014/20260227151721_437_39.jpg

