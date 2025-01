Mygocu cierra su primera ronda: 463.000 euros para revolucionar los viajes y eventos en grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta operación, que cuenta con una financiación de 146.000 € de Enisa, permitirá a la startup madrileña afianzar su posición como solución digital de referencia para agencias, touroperadores y promotores de eventos

Madrid, 30 de enero de 2024.- Mygocu, la solución digital colaborativa, integral e impulsada por inteligencia de datos para centralizar la preparación, venta y operativa de viajes y eventos en grupo, ha anunciado hoy el cierre de su primera ronda de 463.000 €, entre los que se encuentra una financiación de 146.000 € de Enisa.



En la ronda también han participado varios directivos y emprendedores pertenecientes a grandes y reconocidas empresas del sector turístico, tecnológico y del ecosistema emprendedor. Entre ellos destacan: Javier Cabrerizo, Chief Strategy & Transformation Officer de HBX - uno de los líderes del sector B2B Traveltech con una facturación cercana a los 8.000 millones y presencia en más de 170 países-; Aitor Chinchetru, cofundador de Fintonic -compañía fintech líder en finanzas personales-; Daniel Pardo, cofundador de Idealista Data; Cristina Cruz, Chief Data and Architect Officer (CDAO) de Ferrovial; o Jorge Horno, Senior Experiential Creative Producer en Airbnb -plataforma líder en el mercado de alquiler vacacional que conecta a anfitriones y viajeros en todo el mundo-. La ronda también ha contado con la participación de Business Angels, socios de Antai y otros empresarios de este mercado.



El elevado interés que ha generado esta ronda de financiación entre los inversores confirma el potencial que tienen herramientas como Mygocu para gestionar y centralizar la actividad de empresas y agencias turísticas dedicadas a la venta, creación y gestión de viajes en grupo, un nicho de negocio con potencial, pero tradicionalmente desatendido en la industria turística, pese a que representa el 23% del total de los viajes, según datos de YouGov. De acuerdo con las estimaciones de Mygocu, basadas en informes de YouGov y Gartner, los viajes en grupo generan un gasto global en tecnología de aproximadamente 19.000 millones de euros. Y pese a ello, más de la mitad de las pequeñas y medianas agencias de viaje en España no gestionan los datos de los clientes y sus operaciones o lo hacen en herramientas como Excel, Word o incluso en papel, según el Informe Segitur de KPMG y la Secretaría de Estado de Turismo.



"Este cierre de ronda de inversión marca un antes y un después para Mygocu. Nos da la oportunidad de consolidar nuestra presencia en el mercado de soluciones digitales para el sector Travel y los grandes eventos, un sector con mucho potencial", ha destacado Ignacio Losas, CEO y cofundador de Mygocu. Además, también ha señalado que "después de trabajar durante 10 años en la agencia española de viajes a la nieve líder en el segmento universitario, y ser promotor de grandes eventos, además de trabajar en la creación de productos digitales en Ferrovial, tengo la certeza de que Mygocu puede transformar cómo se venden y operan los viajes y eventos en grupo".



En este sentido, Losas ha sentenciado que "vivimos en un momento en el que las experiencias están por encima de los bienes materiales. Cuando viajamos o asistimos a un evento, buscamos formar parte de una comunidad y a la vez sentirnos únicos. Eso es exactamente lo que busca Mygocu: conectar comunidades a través de experiencias únicas. Apostamos por la hiperpersonalización para que los asistentes y viajeros se sientan únicos, frente a la estandarización que domina hoy el sector. Este respaldo financiero nos permite reforzar nuestra posición en España y Europa, y continuar desarrollando nuestra plataforma para adaptarnos a las necesidades específicas de agencias de viajes especializadas en conceptos únicos, touroperadores y promotores de eventos en nichos como esquí, deportes o grandes festivales y MICE. Nuestro objetivo es ofrecer a los creadores de experiencias una solución tecnológica para los no tecnólogos".



¿Qué es Mygocu?

El objetivo de la startup, cofundada por Losas, es conectar en una única solución digital a los actores que intervienen en los viajes en grupo y eventos masivos. Mygocu es un Saas que simplifica y centraliza la venta y gestión de viajes y eventos en grupo, integrando soluciones habitualmente dispersas en múltiples programas, como CRM, ERP, hojas de cálculo y plataformas de comunicación y marketing. Con Mygocu es posible centralizar toda la creación, venta y gestión desde una única plataforma.



Mygocu opera ya en siete países de Europa, con presencia destacada en España, Francia e Italia. La plataforma ha gestionado más de 60.000 reservas para más de 250 stakeholders y atendido a más de 80.000 viajeros y asistentes a eventos.



Esta startup cuenta con un equipo fundador de emprendedores con amplia experiencia en el mundo del viaje y la tecnología, cofundadores de la empresa española nº1 en viajes universitarios a la nieve, con +40 k viajeros y una facturación de +3 M€ por temporada y con más de 25 años de experiencia combinada lanzando y escalando productos tecnológicos en compañías referentes como Antai, Ferrovial, Revolut, Wefox o BBVA.



Las diversas soluciones de Mygocu se dirigen a profesionales y entidades que organizan experiencias en grupo, entre los que destacan agencias de viajes emisoras y receptivas, touroperadores, promotores de eventos y festivales de música, asociaciones, universidades y grupos estudiantiles.



La plataforma facilita la venta de viajes o eventos en grupo a través de la red de comerciales, influencers o entre agencias y gestiona los pagos dentro del proceso de venta. Además, Mygocu simplifica la operativa y ofrece al organizador del viaje o evento acceso en tiempo real a los datos de reservas y disponibilidad de alojamientos y otros servicios, para la toma de decisiones de negocio basadas en datos.





