COMUNICADO: Mystifly anuncia el lanzamiento de 'OnePoint C2'

-Mystifly anuncia el lanzamiento de 'OnePoint C2', la primera API de la industria adaptada a elevar la experiencia de compra de viaje aéreo

El mercado del comercio de aerolíneas líder en el mundo está posicionado para redefinir el proceso de reprogramación/cancelación de billetes con su última versión de producto.

SINGAPUR, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- En otro movimiento por simplificar la experiencia de postventa de billetes, Mystifly presenta 'OnePoint C2'. Orientada a mejorar la experiencia del cliente para los intermediarios de viajes, C2 permite cancelaciones de un solo clic y cambio de billetes automatizado. Combinada con la API OnePoint [https://mystifly.com/onepoint-2/] de Mystifly, C2 empodera a OTA's, proveedores de e-commerce horizontal/vertical y otros a vender viaje aéreo de un modo integrado.

Las características que hacen de C2 una propuesta única para OTAs son:

-- Costes de multa garantizados instantáneos para refinanciación/cambio de billetes aéreos -- Más de 200 aerolíneas cubiertas -- API para refinanciación/cambio de billete aéreo de un solo clic gratuita Debit Memo

Impulsada por NPL/ML y modelada con seis años de datos de cambios/cancelaciones, C2 aloja el potencial para reinventar el enfoque a las peticiones post-conversión. "Esta década verá una revolución en el comercio de aerolíneas. Mystifly como marca y socio en la industria de las aerolíneas se dedica a aumentar cada fase del proceso de compra de billetes. Con nuestra última oferta, C2, unimos nuestra experiencia en el mercado de las tarifas aéreas globales, profunda experiencia en el campo, petabytes de datos y aprendizaje basado en máquina, para crear un producto que actualice de manera instantánea y precisa los costes de penalización para peticiones de reprogramación/cancelación. Este proceso sencillo pero efectivo elimina lo banal y lidera el camino hacia un comercio más eficiente", dijo Rajeev Kumar, fundador y consejero delegado de Mystifly.

Con una cultura que impulsa la innovación y un compromiso con la excelencia, Mystifly sigue liderando el camino hacia la redefinición del panorama del comercio de aerolíneas. Para saber más sobre Mystifly, OnePoint, C2, y sus ventajas, visite al equipo de Mystifly en la conferencia Phocuswright que tendrá lugar en Miami, del 18 al 21 de noviembre de 2019.

Acerca de Mystifly:

Mystifly es un mercado de tarifas aéreas global B2B que ofrece capacidad de comercio minorista de tarifas aéreas y aerolíneas de más de 750 aerolíneas IATA y no IATA, incluyendo más de 180 LCC, surgidas de más de 80 países de puntos de venta. Fundada en 2009, Mystifly se centra en aplicar la combinación adecuada de tecnología y proceso inventivo para crear soluciones que revolucionen y simplifiquen el viaje aéreo. El núcleo de Value Hub Marketplace de Mystifly para su estrategia futura aumenta las iniciativas de comercio aéreo, incluyendo NDC, One Order y NewGen ISS, llevando la distribución, cumplimiento y pago a una sola plataforma.

La serie de productos de Mystifly empodera a más de 2.500 clientes globalmente. Tras cerrar la serie A, la compañía rentable anunciará próximamente sus planes de recaudación de fondos de serie B.

