-N4XT Experiences eleva la LA Fashion Week 2023 a través de una estimada lista de socios, diseñadores y el lanzamiento de LAFW Society

LOS ÁNGELES, 16 de octubre de 2023/PRNewswire/ -- LA Fashion Week (LAFW), una plataforma reconocida mundialmente por diseñadores y marcas, se complace en anunciar la lista de socios oficiales para el evento de este año. Aterrizando en el corazón de Hollywood del 18 al 22 de octubre en NYA Studios, LAFW se dedica a mostrar el estilo diverso y dinámico de Los Ángeles mientras fomenta talentos emergentes con el tema: "Empoderando a los diseñadores, empoderando los sueños". Este extraordinario evento, bajo el liderazgo visionario de N4XT Experiences, trasciende el concepto convencional de semana de la moda, combinando moda, belleza, tecnología y sostenibilidad con la inclusión en su núcleo.

LAFW quisiera dar la bienvenida a todos sus socios cuyo apoyo ha hecho posible la increíble programación de esta temporada. Entre ellas se encuentran marcas destacadas como Lancôme, SAP, SAP.iO, De Beers Group, Citi, %Arabica, Mercedes Benz de Los Ángeles y PATH con el socio de medios oficial, The Los Angeles Times y los socios hoteleros, Dream Hollywood y The West Hollywood EDITION.

Los socios de LAFW son fundamentales para elevar la amplia gama de programación para este mes de octubre, desde desfiles muy esperados hasta interesantes paneles de discusión y fiestas exclusivas repletas de estrellas. Este año LAFW presentará un concepto debut de N4XT Experiences, Beautylab, una instalación física innovadora que muestra los últimos avances en tecnología de belleza y sostenibilidad en colaboración con Lancôme. La instalación destacará Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream de Lancôme.

Parte de la transformación y elevación de LAFW a través de N4XT es la carpa interactiva e inmersiva de SAP que será parte de la programación general. Esta experiencia minorista de vanguardia incluirá a los diseñadores participantes cada día y brindará a los asistentes oportunidades para interactuar con estas marcas y comprar sus colecciones. LAFW 2023 también contará con exhibiciones digitales inmersivas y de vanguardia, incluido SAP.iO con socios estratégicos BigThinx, quienes crearán experiencias de moda virtuales con diseñadores seleccionados.

LAFW ha seleccionado una lista excepcional de diseñadores y marcas esta temporada, incluida la alineación con Imitation of Christ en el desfile de inauguración, Theophilio, Luis De Javier, Sergio Hudson, BruceGlen, Neon Cowboys, Advisry, TOMBOGO, Demobaza, Sami Miro Vintage, Gypsy Sport, Claude Kameni, The Blonds, Tadashi Shoji, Cristina Nitopi, Kwame Adusei, Simkhai, Saintwoods, y No Sesso como desfile de clausura.

N4XT sigue dedicado a sus cuatro pilares fundamentales (moda, belleza, tecnología y sostenibilidad), así como a su compromiso con la inclusión que se extiende a través de cada faceta de la programación y el calendario de eventos de N4XT. N4XT y sus cofundadores, Ciarra Pardo, Imad Izemrane, Marcus Ticotin y Keith Abell, esperan una temporada emocionante y transformadora, que no sería posible sin las increíbles contribuciones de nuestros socios, diseñadores y equipo.

