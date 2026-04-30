NABA se expande en Londres y fortalece su presencia en el mercado británico con Diego Mattiolo

(Información remitida por la empresa firmante)

-NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, se expande en Londres y fortalece su presencia en el mercado británico con el nombramiento de Diego Mattiolo

LONDRES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, anuncia el nombramiento de Diego Mattiolo como Director de la Escuela y Jefe de Educación de su nuevo campus de Londres, con cursos que comenzarán en el curso académico 2026/2027.

Este nombramiento supone un paso estratégico en la evolución del modelo educativo de NABA y refuerza la presencia de la Academia en el mercado británico, en un momento en que el país se centra cada vez más en la formación creativa para satisfacer la creciente demanda de profesionales cualificados en los sectores cultural y creativo.

Con más de diez años de experiencia internacional en gestión académica, Diego Mattiolo aporta a NABA una sólida experiencia en la dirección de equipos multiculturales y en el desarrollo de entornos de aprendizaje dinámicos y centrados en el alumno. Su perfil internacional, junto con su arraigo en el contexto británico, será clave para posicionar el nuevo campus en uno de los entornos más dinámicos y estimulantes del mundo para la creatividad y las profesiones artísticas. Como subraya Mattiolo, el objetivo es construir un entorno de aprendizaje internacional enriquecido por el cuidado y la maestría propios de la experiencia italiana, con un enfoque inclusivo y basado en proyectos, capaz de conectar directamente a los estudiantes con el mundo profesional.

Partiendo de la experiencia y el legado de sus campus de Milán y Roma, NABA trae a Londres un elemento distintivo: el saber hacer italiano, reconocido mundialmente en los campos del diseño, la moda y las artes visuales. Este legado se entiende no solo como un patrimonio cultural, sino como un enfoque orientado al diseño que integra investigación, experimentación y creación. Se traduce en un modelo educativo que combina la visión creativa con la aplicación práctica, en línea con su propósito: "A través de la inteligencia artística, formamos a las personas para diseñar un nuevo mañana".

A partir de septiembre de 2026, NABA Londres ofrecerá títulos de Grado en Design, Fashion Design y Fashion Marketing Management, acreditados por la Regent's University London. La oferta académica se define por un enfoque interdisciplinario y basado en proyectos, fundamentado en el modelo de 'learning by doing'. Las clases reducidas, con prácticas de laboratorio de hasta 28 estudiantes y clases teóricas de hasta 40, permitirán una interacción directa y continua con el profesorado, apoyando una educación altamente centrada en el desarrollo individual y la exploración del talento creativo de cada estudiante. La experiencia práctica desempeñará un papel fundamental a través de espacios especializados como el Design Lab, el Fashion Design Lab y el Textile & Knitwear Lab. Estos permitirán a los estudiantes trabajar en proyectos reales, desarrollar habilidades prácticas y familiarizarse con metodologías y dinámicas profesionales, en diálogo con líderes de la industria. El campus se ubica en Here East, un ecosistema donde coexisten la educación, la industria y la investigación.

En el contexto londinense, este enfoque se traduce en una educación accesible y basada en el mérito, con becas de hasta 7.000 libras esterlinas, según la convocatoria, otorgadas a estudiantes que demuestren compromiso y talento. La beca consiste en una reducción de la matrícula durante el primer año de estudios y puede extenderse al segundo y tercer año, siempre que el beneficiario cumpla con los criterios de rendimiento y progresión académica establecidos por la Academia.

Más información en: www.naba.ac.uk

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