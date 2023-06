NABR presenta un petición contra la inclusión del macaco de cola larga en la lista de IUCN

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 15 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- En colaboración con reconocidos científicos independientes, la National Association for Biomedical Research (NABR) ha presentado hoy una petición a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) impugnando la reciente designación del macaco de cola larga (Cynomolgus macaque) como especie en peligro según los criterios de inclusión de IUCN. Esta designación es el resultado de datos incorrectamente utilizados que no apoyan la inclusión de la especie en la lista de especies en peligro. La NABR pide una revisión inmediata.

El presidente de la National Association for Biomedical Research, Matthew R. Bailey comentó: "Los primates no humanos representan menos del 0,5% de todos los animales de investigación, pero desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuevos fármacos, dispositivos y vacunas para personas y animales de compañía. Decenas de miles de fármacos y terapias nunca llegarían a desarrollarse sin los macacos de cola larga. La inclusión de los macacos de cola larga en la lista y las consiguientes restricciones a la importación deben basarse en las mejores pruebas científicas disponibles. Las restricciones arbitrarias impuestas a la importación de macacos de cola larga podrían poner en peligro millones de vidas humanas y amenazar la salud pública mundial."

"La inclusión del macaco de cola larga en la lista de especies en peligro de extinción de IUCN establece un peligroso precedente porque esta determinación no se basa en información científica revisada por expertos. Esto es particularmente preocupante porque acciones arbitrarias como esta hacen que la investigación médica que salva vidas sea aún más difícil de llevar a cabo en EE.UU. y otros países."

La evaluación de IUCN completada en 2022 no presenta pruebas científicas que apoyen la reclasificación del macaco de cola larga de vulnerable a en peligro. La evaluación de IUCN contiene numerosos errores y afirmaciones erróneas, y no aporta pruebas reales del declive de la especie en comparación con evaluaciones anteriores.

Los primates no humanos son actualmente insustituibles en neurociencia, trastornos neurodegenerativos, enfermedades infecciosas, inmunoterapia, reproducción, envejecimiento, enfermedades inflamatorias crónicas y otras áreas de la ciencia. Dado que los primates no humanos y los humanos comparten entre el 93% y el 98% del mismo ADN, tienen anatomías cerebrales similares y comparten sistemas corporales parecidos, son una pieza clave para los descubrimientos de la investigación biomédica que dan lugar a nuevos fármacos, vacunas y productos biológicos. La inmensa mayoría de los fármacos que se comercializan hoy en día se basan en datos de seguridad y eficacia obtenidos en múltiples modelos animales antes de pasar a los ensayos clínicos con humanos, como demuestra el estudio de la Fundación para la Investigación Biomédica sobre los 25 fármacos y modelos animales más importantes.

El presidente de la National Association for Biomedical Research, Matthew R. Bailey, testificará ante el Comité de Animales de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que se reunirá en Ginebra el lunes 19 de junio de 2023, pidiendo una revisión de la lista de especies en peligro.

Los macacos de cola larga se utilizan mucho en la investigación médica para desarrollar fármacos en Estados Unidos. El informe de las Academias Nacionales Nonhuman Primate Models in Biomedical Research: State of the Science and Future Needs (2023) subraya que la experimentación animal seguida de ensayos clínicos en humanos sigue siendo actualmente la mejor manera de examinar los complejos efectos fisiológicos, neuroanatómicos, reproductivos, de desarrollo y cognitivos de los fármacos para determinar si son seguros y eficaces para su aprobación en el mercado. Las principales agencias reguladoras de todo el mundo, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y la Agencia Europea de Medicamentos, exigen que la mayoría de los nuevos fármacos y productos biológicos sean evaluados en cuanto a medidas de seguridad y eficacia con modelos animales de roedores y no roedores, incluidos los primates no humanos, antes de que puedan iniciarse con seguridad los ensayos clínicos en humanos.

El 7 de marzo de 2022, la IUCN determinó que el macaco de cola larga debería considerarse "en peligro" según los criterios de la IUCN. La base de esta determinación se describe en una evaluación realizada por M.F. Hansen y otros colaboradores (Hansen et al. 2022).

El 15 de junio de 2023, NABR presentó una petición ante la IUCN para impugnar el cambio de estado de la lista. Los científicos que participaron en la redacción de la petición señalan la falta de datos que respalden la reciente determinación del estado. En su revisión de Hansen et al. (2022), la petición señala que la literatura científica a la que se hace referencia es a menudo malinterpretada y que dicha información no demuestra que el macaco de cola larga haya disminuido.

La presentación de esta petición por parte de NABR desencadena una revisión científica por parte de la IUCN. Durante esta revisión, los científicos examinarán la mejor información científica disponible para determinar la situación del macaco de cola larga según los criterios de la IUCN. Al término de este proceso, la IUCN anunciará sus conclusiones y cualquier cambio en la situación de la especie.

Acerca de la National Association for Biomedical Research

Fundada en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) es la única asociación 501(c)(6) sin ánimo de lucro dedicada a una política pública sólida para el uso humano de animales en la investigación biomédica, la educación y la experimentación. Entre sus miembros se encuentran más de 340 universidades, facultades de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, grupos de pacientes y sociedades académicas y profesionales que confían en la investigación animal responsable y humanitaria para mejorar la salud humana y animal en todo el mundo. Más información sobre nosotros en www.nabr.org .

