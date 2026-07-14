NABR: USFWS rechaza incluir a los monos macacos de cola larga en la Ley de Especies en Peligro de Extinción

(Información remitida por la empresa firmante)

-NABR: El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. rechaza por segunda vez la petición de los activistas de incluir a los monos macacos de cola larga en la Ley de Especies en Peligro de Extinción

WASHINGTON, 14 de julio de 2026/PRNewswire/ -- El 14 de julio de 2026, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. ("USFWS") se negó por segunda vez a aceptar una petición presentada por Personas por el Trato Ético de los Animales ("PETA") y otros grupos activistas para incluir a los monos macacos de cola larga ("LTM") (Macaca fascicularis) en la Ley de Especies en Peligro de Extinción de EE.UU. ("ESA").

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. determinó que la petición de PETA1 para incluir a los monos LTM en la ESA no presenta información científica sustancial que justifique una revisión adicional. Esta es la segunda vez en los últimos tres años que el USFWS rechaza una petición de PETA para incluir en la lista a esta especie de primate no humano2.

"La Asociación Nacional para la Investigación Biomédica elogia al USFWS por realizar una revisión exhaustiva y con base científica de la petición presentada por grupos activistas y por su determinación de que los monos LTM no justifican la inclusión en la lista de la ESA", dijo Matthew R. Bailey, presidente de la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR).

"De los registros se desprende claramente que grupos activistas como PETA han intentado utilizar la ESA y otros procesos ambientales como armas para bloquear u obstaculizar la investigación médica en los Estados Unidos y en todo el mundo. Hacerlo no sólo pone en peligro la salud y la seguridad humanas, sino que socava el valor de estos procesos ambientales cuando se utilizan como herramientas para promover agendas políticas", añadió Bailey.

"La NABR seguirá participando en estos procesos para proteger la investigación médica en Estados Unidos y en todo el mundo, garantizando que las decisiones relativas a la protección de especies se basen en los mejores datos científicos y comerciales disponibles".

Los monos LTM se utilizan ampliamente en todo el mundo en la investigación biomédica debido a su gran parecido con los seres humanos. La importación y el uso de esta especie de primate no humano en la investigación biomédica están estrictamente regulados por organismos internacionales y agencias federales de Estados Unidos.

La investigación médica con monos LTM ha sido crucial para los avances en medicina regenerativa, inmunología⁴, cáncer⁵, desarrollo de vacunas⁶ y farmacología⁷. Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) publicaron recientemente una revisión que confirma la importancia de los monos LTM en la investigación biomédica⁸.

"Debido a sus similitudes fisiológicas y biológicas con los humanos, los monos LTM son un recurso fundamental para la investigación biomédica preclínica. Contribuyen al desarrollo de terapias antes de la fase de ensayos clínicos en humanos", afirmó Bailey. "Los monos LTM han sido fundamentales en el desarrollo, así como en la evaluación de la seguridad y la eficacia, de muchos de los medicamentos y tratamientos actuales. Siguen siendo muy valiosos para los avances biomédicos".

Acerca de la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica Fundada en 1979, la Asociación Nacional para la Investigación Biomédica (NABR) es la única asociación sin ánimo de lucro 501(c)(6) dedicada a promover políticas públicas sólidas para el uso humanitario de animales en la investigación, la educación y las pruebas biomédicas. Entre sus miembros se incluyen más de 280 universidades, facultades de medicina y veterinaria, hospitales universitarios, empresas farmacéuticas y de biotecnología, grupos de pacientes y sociedades académicas y profesionales que dependen de la investigación animal humanitaria y responsable para promover la salud humana y animal a nivel mundial. Conozca más sobre nosotros en www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#::text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. Medicina regenerativa4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. Inmunología5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#::text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. Terapias de cáncer 6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. Desarrollo de vacunas7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. Farmacología8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewskiemaciejewski@nabr.org(202) 967-8305

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