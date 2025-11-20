Nace '50 Amargados', un universo narrativo transmedia contra la amargura

(Información remitida por la empresa firmante)

Creado por Pedro Misericordioso (pseudónimo de Pedro F. Martínez Requena), y editado por Planeta Social, '50 Amargados' integra libro, objetos, rituales y elementos transmedia para explorar la amargura cotidiana desde un enfoque humorístico y satírico, alejándose de los modelos tradicionales de autoayuda

Albacete, 20 de noviembre.- El universo 50 Amargados tiene su origen en una fábula que cuestiona la industria del optimismo y los modelos de perfección personal. En ella, el protagonista, Pedro Misericordioso, que aspira a transformarse en mariposa, termina convertido en mosca, descubriendo que el humor y la aceptación de las imperfecciones constituyen una vía de escape.



La fábula da paso a una sátira sobre la amargura humana "50 tipos de amargados especialistas en joderte el día", que retrata, con ironía y sarcasmo, cincuenta arquetipos universales, muchos de ellos bautizados por el autor: Euroagonías, Devorafavores, Exquisitingos, Reprocheros, Tiranoclientes, Destripacurrantes, Matasueños, Morbofisgones, Egoñazos, Sanonoicos, Terruñistas, etc.



La sátira da paso a un ecosistema transmedia, con objetos, personajes y rituales, donde la figura central, Pedro Misericordioso, un fraile mosca, ostenta los cargos de Patrón de los Amargados, y Fundador de la Orden del Enjambre, que es la comunidad de seguidores de este universo que asume, y lleva con humor, su mosca interior.



"El Enjambre tiene un 'Botiquín contra la Amargura' en el que se encuentran, además del libro, distintas 'medicinas', como:



El Exorcismo de los Amargados, un juego para familias y grupos, cuya finalidad es "detectar y expulsar los amargados que llevan dentro".



Las Dulces Hostias, unos dulces para dar un toque de atención cariñoso.



La Taza Negra, para combatir el mal humor en los espacios laborales.



Los Amarjetos, amargados hechos objetos, metáforas físicas de los 50 Amargados".



Sobre el autor

Pedro F. Martínez Requena (pseudónimo Pedro Misericordioso), 1972, Albacete.

Nacido en Albacete, con una generosa dosis de retranca manchega, el universo 50 Amargados ya ha empezado a llegar a librerías, y también se puede visitar en su web www.50A.es



Edita y produce: Planeta Social, S.L







