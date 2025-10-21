Nace AEDIS, la Asociación Española que empodera a colectivos vulnerables mediante el deporte

(Información remitida por la empresa firmante)

La entidad oficialmente registrada utilizará las artes marciales, la defensa personal y el deporte como eje para la integración de personas con discapacidad, menores en riesgo y víctimas de violencia.

Madrid, 21 de octubre de 2025.- La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEPORTE Y DEFENSA PERSONAL (AEDIS) anuncia formalmente su constitución y el inicio de sus operaciones a nivel nacional, tras haber completado su inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones con el Número Nacional 631020.

AEDIS se establece con la misión de dar una respuesta innovadora a los desafíos de integración social que enfrentan colectivos vulnerables en España. Su metodología se fundamenta en el uso estratégico del deporte y el entrenamiento en defensa personal, combinados con un robusto apoyo psicosocial, para el empoderamiento de sus beneficiarios —que incluyen personas con discapacidad, menores con problemas conductuales y víctimas de violencia —. La finalidad es fortalecerles física y mentalmente, ayudándoles a reducir el estigma y la dependencia.

Inauguración con cursos gratuitos para fomentar la integración

Como acto inaugural para demostrar la valía y el fin social de la entidad, AEDIS anuncia su interés en colaborar activamente con todos los organismos y asociaciones a nivel nacional. Esta colaboración se centrará en la oferta de una serie de cursos gratuitos de iniciación, destinados a los colectivos beneficiarios, buscando así demostrar el impacto directo de su metodología en la integración social.

El objetivo de esta campaña es sentar las bases de la colaboración institucional y dar a conocer cómo la disciplina del deporte y las artes marciales transforman la percepción de limitación en una profunda conciencia de la capacidad y autoconfianza, un paso fundamental para la integración social plena.

Voz del liderazgo

Dña. Stefany Alejandra Bahos Largo, Presidenta fundacional de AEDIS , subrayó la importancia de esta iniciativa: "AEDIS quiere ser el catalizador que elimine todas las barreras de exclusión. Ofrecemos las herramientas de autodefensa y la fortaleza mental necesarias para que nuestras personas sean resilientes y puedan afrontar con seguridad situaciones adversas en su vida cotidiana. Creemos firmemente que, a través de la disciplina del deporte, transformamos la percepción de limitación en una profunda conciencia de la capacidad".

En la Asociación contamos con la colaboración de numerosos instructores a nivel internacional, además de organismos que fomentan el deporte y ayudan a que se realicen actividades enfocadas en la integración social de diferentes colectivos. El deporte, la defensa personal y las artes marciales dirigidas a diferentes colectivos será el éxito de nuestra Asociación: conseguir la autoconfianza para poder llevarla a nuestra vida diaria.

Juntos, a través del deporte y la defensa personal, alcanzaremos la autoconfianza y la inclusión de nuestros colectivos.

