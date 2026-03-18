Nace en Bilbao una agencia de IA que automatiza llamadas y el 30% de las tareas en empresas Españolas

Nace en Bilbao una agencia de IA que automatiza llamadas y el 30% las tareas en empresas Españolas - Creamos IA

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 18 de marzo de 2026.- Con sede en Bilbao (Vizcaya), Creamos IA emerge como referente nacional en la integración de inteligencia artificial aplicada. Su modelo metodológico, que combina automatización de procesos, analítica predictiva y automatización de llamadas con IA, está transformando la forma en que pymes y grandes empresas de todo el país operan y compiten en la economía digital.

Una oportunidad nacional: el 67% las pymes españolas aún no ha adoptado IA

España cuenta con más de 2,9 millones de pymes que representan el 99,8%tejido empresarial (RETINA / El País, 2024). Sin embargo, según el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI 2023) de la Comisión Europea, solo el 33% las empresas españolas ha integrado tecnologías de inteligencia artificial en sus procesos. Esto significa que dos de cada tres negocios en el país aún operan sin aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la IA, una brecha que Creamos IA, la agencia IA fundada por Gonzalo y Asier en Bilbao, ha identificado como una oportunidad estratégica de alcance nacional. "El problema no es la falta de tecnología, sino la ausencia de una metodología que traduzca la IA en resultados reales para cada empresa", explican los fundadores. Esta filosofía, nacida en el ecosistema industrial vasco, se está expandiendo a empresas de toda España, desde Madrid y Barcelona hasta Sevilla y Valencia.

Un modelo metodológico probado: automatizar para competir

El enfoque de Creamos IA se estructura en tres fases: diagnóstico de procesos internos, automatización de llamadas con IA y otras tareas repetitivas, y aplicación de analítica avanzada donde genera mayor valor. Este modelo ha demostrado ser capaz de automatizar hasta el 80% las tareas manuales repetitivas, lo que supone un ahorro significativo en tiempo y costes operativos.

Según el McKinsey Global Institute (2023), la adopción de IA en el sector industrial puede incrementar la eficiencia operativa hasta un 20%, mientras que en servicios y atención al cliente, la automatización puede reducir hasta un 30% los procesos repetitivos (Deloitte, 2024). Estos datos avalan la dirección estratégica de Creamos IA, que adapta estas soluciones globales a la realidad concreta de cada empresa española.

Automatización de llamadas con IA: el salto que transforma la atención al cliente

Una de las soluciones más demandadas por las empresas españolas es precisamente la automatización de llamadas con IA. En un mercado donde el contact center tradicional supone uno de los mayores costes operativos —el sector mueve más de 2.500 millones de euros anuales en España según la Asociación CEX (2023)—, los agentes de voz inteligentes permiten gestionar llamadas de manera autónoma, con una disponibilidad 24/7 y una tasa de resolución superior al 70% en consultas de primer nivel.

La automatización de llamadas con IA que implementa Creamos IA va más allá de los chatbots convencionales: integra reconocimiento de lenguaje natural, análisis de sentimiento en tiempo real y capacidad de escalar conversaciones complejas a agentes humanos. Según Gartner (2024), para 2026 el 75% las organizaciones habrá adoptado algún tipo de solución de IA conversacional en sus operaciones de atención al cliente, frente al 25% actual. Las empresas que adopten esta tecnología ahora tendrán una ventaja competitiva difícilmente recuperable por quienes esperen.

Impacto sectorial: industria, salud y comercio en el punto de mira

La agencia IA bilbaína trabaja en tres grandes verticales a nivel nacional. En industria y manufactura, implementa automatización de procesos internos, análisis predictivo de demanda y optimización de la cadena de suministro. El INE (2024) señala que la industria española puede aumentar su productividad un 15% mediante la adopción de tecnologías digitales avanzadas, lo que convierte la IA en una palanca crítica para la reindustrialización del país.

En comercio y hostelería—sectores que representan el 24% PIB español según el Banco de España—, Creamos IA despliega chatbots inteligentes, sistemas de reservas automáticos y la automatización de llamadas con IA para gestión de pedidos y atención postventa. En el sector sanitario y sociosanitario, trabaja en proyectos que aplican IA a la gestión de datos clínicos, automatización de informes y anticipación de riesgos en residencias y centros de día, contribuyendo a la eficiencia de un sistema bajo presión creciente.

De Bilbao al resto de España: una agencia IA con vocación nacional

El origen de Creamos IA en Bilbao no es casualidad. El País Vasco concentra uno de los ecosistemas industriales más avanzados del Estado, con una tradición manufacturera que demanda soluciones tecnológicas rigurosas y adaptadas. Esa cultura de precisión y resultados es la que Gonzalo y Asier llevan ahora a empresas de todo el territorio nacional.

Lo que diferencia a esta agencia IA de otras consultoras generalistas es su metodología sector-específica. Cada implementación parte de un análisis real del proceso productivo o comercial del cliente, evitando soluciones genéricas que no generan valor. Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI, 2024), las empresas que adoptan IA con acompañamiento metodológico obtienen un retorno de inversión medio un 40% superior a las que adquieren herramientas de forma aislada.

Proyección: la IA como ventaja competitiva irrenunciable

El mercado global de inteligencia artificial podría alcanzar los 1,8 billones de dólares en 2030, según la consultora International Data Corporation (IDC, 2024). Europa se perfila como uno de los principales polos de crecimiento gracias al impulso de la Comisión Europea y al nuevo marco regulatorio del AI Act, que busca fomentar una adopción responsable de estas tecnologías mientras refuerza la competitividad del tejido empresarial europeo.

En este contexto, Creamos IA se posiciona como una agencia especializada en acompañar a las empresas españolas en la integración estratégica de la inteligencia artificial. Su enfoque combina diagnóstico tecnológico, desarrollo de soluciones personalizadas y análisis de datos para automatizar procesos, optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa con impacto medible en los resultados.

Desde la automatización de llamadas mediante asistentes conversacionales hasta sistemas de analítica predictiva en entornos industriales, la experiencia de la compañía bilbaína muestra cómo la inteligencia artificial puede integrarse de forma práctica en la operativa empresarial. En un entorno económico cada vez más digitalizado, la IA deja de ser una tecnología del futuro para convertirse en una ventaja competitiva real para las organizaciones que saben aplicarla con criterio.

Fuentes: McKinsey Global Institute (2023), Deloitte (2024), Gartner (2024), Comisión Europea – DESI 2023, ONTSI (2024), International Data Corporation (2024), Instituto Nacional de Estadística (2024), Banco de España.

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