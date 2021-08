Nace ESPANA.COOL, una solución a la digitalización y visibilidad de las pymes

La digitalización de las empresas ha llegado con fuerza, acelerada por los efectos del COVID-19. Un nuevo proyecto, ESPANA.COOL (https://espana.cool), nace como respuesta a la gran demanda de los usuarios a soluciones online para todo tipo de negocio. Una solución para mejorar la visibilidad online y la digitalización de las pymes y profesionales

En pocos meses, la crisis de la COVID-19 ha acelerado y cambiado la forma de hacer negocios de las empresas de todos los sectores y regiones del mundo. Durante la pandemia, los consumidores se han desplazado drásticamente hacia los canales online, y las empresas e industrias han respondido a ese movimiento, pero no todas ellas. A muchas pymes y profesionales les ha cogido por sorpresa, a pesar de que muchas de ellas ya tenían en mente, en un futuro cercano, digitalizar en distintos ámbitos su empresa, pero este futuro se ha convertido en presente y muchas de ellas todavía no han conseguido poner en marcha o dar la suficiente visibilidad a sus distintos proyectos para compensar los problemas generados en los negocios debido al virus y todo lo que ha comportado. En respuesta a esta necesidad de digitalización y/o visibilidad del negocio, nace el proyecto de ESPAÑA COOL (https://espana.cool), para dar apoyo en múltiples frentes a las pymes, en función del punto en que se encuentren. En este proyecto participan múltiples profesionales de toda España (en su web encontrarás información) que ofrecen soluciones a la digitalización que necesita cualquier negocio y la misma web, ESPANA.COOL, sirve para potenciar la visibilidad de estos negocios mediante un directorio online, un primer paso para la conquista de los mercados. Visibilidad online de PYMES Hay múltiples maneras, dentro del marketing digital, de conseguir más visibilidad: resultados en Google, redes sociales, publicidad en medios, ... ESPANA.COOL ofrece la posibilidad de mejorar la visibilidad de los negocios fácilmente, saliendo en su directorio online. ¿A quien va enfocado este servicio? A todas las pequeñas y medianas empresas, incluyendo profesionales, que quieran conseguir más clientes, ya que los clientes potenciales de todos los negocios se han desplazado al mundo digital en búsqueda de servicios y productos. Pero además de pensar en los negocios, también se ha pensado en los clientes y usuarios de la plataforma, que buscan calidad. Por eso solo se publican negocios que tengan valoraciones positivas en plataformas como Google My Business, o sitios especializados en el negocio de cada empresa, como pueden ser Habitissimo, TOP Doctors, Páginas Amarillas, QDQ, ... y otras plataformas donde los usuarios pueden dejar sus valoraciones. Digitalización de PYMES La digitalización de una empresa ofrece múltiples beneficios como la reducción de costes, el aumento de la seguridad, la mejora de la productividad y, acompañado de la visibilidad online, nuevas fuentes de captación de clientes. En https://espana.cool ofrecen una solución a medida, adaptada al presupuesto y objetivos, con soluciones en diseño web (WordPress, Tiendas Online, Plataformas de Cursos Online, Webs Delivery / Pedidos a domicilio), marketing digital (Agencia de Marketing Digital 360º, Planes de Marketing 360º, Planes de Digitalización 360º, Posicionamiento SEO, Google AdS, Publicidad en Google Shopping, Redacción de Textos, ...) y redes sociales (Publicidad en Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, TikTok). La transformación digital garantiza que las PYMES puedan seguir ofreciendo valor a los clientes al tiempo que apoyan sus comportamientos y necesidades cambiantes.

