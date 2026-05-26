Nace Hippikos, la marca de montura de las nuevas generaciones de jinetes

La guarnicionería sanluqueña Los Nietos presenta su nuevo proyecto, que combina experiencia artesana y espíritu joven - Guarnicionería Los Nietos

(Información remitida por la empresa firmante)

La guarnicionería sanluqueña Los Nietos presenta su nuevo proyecto, que combina experiencia artesana y espíritu joven

Madrid, 26 de mayo de 2026.- Guarnicionería Los Nietos, referente internacional en la fabricación artesanal de sillas de montar, presenta su nueva marca: Hippikos. Una propuesta con espíritu joven que nace para acercar la excelencia ecuestre a un público más amplio, sin renunciar al prestigio, la experiencia y el saber hacer que definen a la histórica empresa sanluqueña.



"Hippikos mantiene el sello de Los Nietos, pero habla el lenguaje de una nueva generación de jinetes. Un lenguaje que combina tradición y modernidad, experiencia e innovación y que conecta directamente con las nuevas formas de comprar, comparar y montar", explica Jesús Tejero, CEO de la Guarnicionería.



Una marca para jinetes reales

Hippikos responde a un perfil cada vez más extendido: el de jinetes amateurs, apasionados y exigentes, que buscan productos funcionales, duraderos y bien diseñados, pero a precios alcanzables. A ellos se dirige esta nueva línea, más competitiva en precio, versátil y adaptada a la realidad del nuevo consumo, con una fuerte presencia online y disponibilidad inmediata en marketplaces y canales digitales.



Como explica el director comercial de Los Nietos, Juanma Tejero, "queríamos que todos pudieran disfrutar del mundo del caballo. Hippikos es nuestra apuesta, desde Andalucía, por democratizar el acceso al deporte ecuestre y la cultura del caballo".



Tradición que se transforma

Fundada en Sanlúcar de Barrameda y con presencia consolidada en toda Europa y Latinoamérica, Guarnicionería Los Nietos ha sabido posicionarse como una marca pionera, combinando la artesanía heredada con una fuerte apuesta por la digitalización. La creación de Hippikos refuerza esa hoja de ruta: seguir creciendo sin perder el vínculo con los orígenes, pero ampliando el alcance y la comunidad de jinetes que confían en su trabajo.



"Somos artesanos, pero también emprendedores. Hippikos nace de escuchar al mercado y de no conformarnos. El mundo ecuestre tiene que seguir siendo un lugar de excelencia, pero también de oportunidades", concluye José Andrés Tejero, director de producción de Guarnicionería Los Nietos.

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