Nace Janka, la startup que revoluciona el sector del mueble a través del ecodiseño

Madrid, 16 de junio

Janka presenta mobiliario evolutivo y sostenible con un tablero de invención propia

Mobiliario infantil y juvenil pensando para transformarse. Con el objetivo en mente de adaptarse a la "impredecible y cambiante" vida cotidiana es como Francesc Reolid y Juan Miguel Pamplona, dos jóvenes empresarios con una visión innovadora y sostenible, han lanzado una startup llamada Janka que promete transformar la forma de concebir los espacios.



La marca Janka no es solo una nueva línea de muebles, que abarca desde camas, literas, soluciones de almacenaje, colchones y hasta muebles auxiliares; sino que representa una reinvención de cómo se conciben y fabrican los muebles para niños y jóvenes. "Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa al mobiliario infantil tradicional que sea evolutivo, innovador, resistente y, sobre todo, respetuoso con el medio ambiente", comenta Francesc Reolid. Y es que la pasión por el mueble de estos emprendedores se remonta a sus orígenes personales, pues crecieron en el ecosistema de La Sénia (Tarragona), una zona con amplia trayectoria e historial en el sector. Ahora, tras recibir dos menciones especiales en los premios de emprendimiento de la Diputación de Tarragona y de la Agencia de Residuos de Cataluña, Janka es ya una realidad empresarial.



Una de las claves principales de Janka radican en su tablero de fabricación propia. Desarrollado con la sostenibilidad en mente, este tablero es altamente resistente y duradero gracias a su recubrimiento en laminado de alta presión o HPL. Concebido siguiendo las prácticas propias del ecodiseño, se trata de un material fabricado a partir de desechos forestales y madera de eucalipto, con una nula presencia de colas y formaldehído. Un tablero de alta durabilidad y mínimo impacto que va en línea con los valores con los que nace la marca Janka. "Nos hemos esforzado en crear un producto que no solo sea útil y funcional, sino también sensible con nuestro planeta", afirma Juan Miguel Pamplona.



La empresa promete mobiliario infantil y juvenil capaz de "crecer" con los niños, adaptándose a sus necesidades cambiantes a medida que maduran. Con una base de una cama Montessori, es posible evolucionar en 8 combinaciones distintas hasta transformarla incluso en una litera triple. Esta innovación evolutiva permite una mayor longevidad del producto, lo que supone un ahorro para las familias y un beneficio para el medio ambiente.



Janka ha sido diseñada pensando en "la vida real de los niños", reconociendo que los más pequeños necesitan muebles que puedan resistir su ritmo de vida y su imaginación desbordante. "Nuestra filosofía radica en abrazar la realidad tal cual es, con sus imperfecciones, su magia y su espontaneidad. Ese es el espíritu que buscamos plasmar en nuestros muebles. Nuestro propósito va más allá de diseñar un mueble atractivo, queremos crear un entorno en el que los niños se sientan libres para ser niños", explica Reolid.



Janka ya está disponible para su compra a través de su propia tienda online (www.janka.es), lanzada el 7 de junio de 2023, ofreciendo a las familias de toda España la oportunidad de explorar y comprar su innovador mobiliario infantil y juvenil.







