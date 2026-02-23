Nace K•STEAM, una metodología que redefine cómo se aprende ingeniería, arquitectura y tecnología - KINEDRIK

Madrid, 23 de febrero de 2026.- La ingeniería, la arquitectura y la tecnología no fallan por falta de conocimiento. Fallan cuando ese conocimiento no se traduce en criterio, decisión y acción profesional. En ese punto nace K•STEAM, la metodología formativa desarrollada por KINEDRIK para responder a una realidad clara: aprender ya no es suficiente. Aplicar con criterio es lo que marca la diferencia.

Inspirada en el enfoque internacional STEAM, K•STEAM no se limita a integrar disciplinas. Las pone a trabajar juntas frente a problemas reales, con contexto profesional, presión técnica y consecuencias reales. No se trata de memorizar contenidos, sino de aprender a resolver. De aplicar. De diseñar soluciones que funcionan fuera del aula.

“K•STEAM no forma perfiles académicos. Forma profesionales capaces de actuar, tomar decisiones y liderar desde su especialidad técnica”, explica Lina Santamaría, Subdirectora General de KINEDRIK.

Una metodología nacida del terreno, no del despacho

K•STEAM es el resultado de más de una década de experiencia formando talento técnico a escala internacional. Con más de 75.000 profesionales formados en 68 países, KINEDRIK ha acompañado la evolución real del sector AEC y ha observado una brecha creciente entre la formación tradicional y lo que exige la industria.

La metodología surge de una evidencia clara: los profesionales no fracasan por no saber, sino por no haber entrenado cómo pensar, decidir y actuar en contextos complejos.

“Esta metodología no nace de una teoría educativa, sino de escuchar a miles de profesionales en activo. Ellos nos mostraron qué aprendizajes generan impacto real y cuáles se quedan en el discurso”, añade Santamaría.

Qué define a K•STEAM

K•STEAM estructura el aprendizaje desde la realidad profesional, no desde el temario:

-Parte de desafíos reales, no de contenidos aislados

-Integra disciplinas para abordar problemas complejos

-Sustituye exámenes por proyectos, portafolios y entregables de valor

-Incorpora tecnología en uso profesional, no simulada

-Acompaña el proceso con expertos en activo, no solo docentes

-Forma perfiles preparados para la industria actual y la que viene

El resultado es un modelo donde el conocimiento se valida por su capacidad de ser aplicado, no por su memorización.

Alineada con los modelos educativos más avanzados

En países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur o Estados Unidos, la formación técnica ya ha evolucionado hacia enfoques basados en proyectos, pensamiento interdisciplinar y resolución de problemas reales. K•STEAM recoge esta base y la adapta al contexto del profesional en ejercicio, con foco en ingeniería, arquitectura, tecnología y gestión de proyectos complejos.

“El conocimiento sin aplicación es solo ruido. K•STEAM convierte cada minuto de formación en una herramienta útil para el trabajo real”, concluye Santamaría.

Sobre KINEDRIK

KINEDRIK es una institución educativa internacional especializada en el desarrollo de talento técnico para el sector AEC. Su enfoque combina rigor profesional, tecnología aplicada y metodologías diseñadas para generar impacto real en la carrera de los profesionales. KINEDRIK no forma para aprobar, forma para avanzar.

