Nace la mayor organización filántrópica de España de la unión de United Way y Fundación Transforma España

Eduardo Serra, nuevo vicepresidente de United Way España - United Way

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo de esta alianza es impulsar la participación de la sociedad civil en la acción social. Eduardo Serra, una de las grandes figuras de la política y el mundo empresarial español, es nombrado vicepresidente de United Way España

Madrid, 15 de septiembre de 2026.- Los patronatos de United Way España, la mayor red filantrópica del mundo, y la Fundación Transforma España, organización independiente, apartidista e integradora que trabaja para contribuir a que España se consolide como país de referencia en el escenario mundial, formalizaron el pasado 30 de junio su fusión. La entidad resultante mantendrá el nombre de United Way España y sumará las capacidades, experiencia y redes de ambas organizaciones. En el marco de esta integración nace además la Sociedad Tocqueville Transformando España, que reunirá a los hasta ahora patronos de la Fundación Transforma España y trabajará para reforzar la participación de la sociedad civil y del tejido empresarial en la acción social.



La integración responde, además, a una forma de entender el tercer sector basada en sumar capacidades, compartir recursos y construir organizaciones más sólidas para multiplicar el impacto, en un contexto en el que el crecimiento económico no está consiguiendo reducir las desigualdades y una parte importante de la población continúa en riesgo de exclusión.



Eduardo Serra, exministro y una de las figuras de referencia del ámbito político y empresarial español, ha sido nombrado vicepresidente de United Way España y presidirá, además, la nueva Sociedad Tocqueville Transformando España. Según Serra, la integración de Transforma España en una red internacional como United Way amplía no solo sus posibilidades de actuación, al disponer de mayores recursos y capacidades, sino también le da una dimensión mayor en todo el mundo sin restringirla a España.



Uno de los grandes objetivos de la Sociedad Tocqueville Transformando España será movilizar conjuntamente a la sociedad civil y al tejido empresarial, como agentes fundamentales en la generación de riqueza y bienestar, para contribuir a reducir las brechas sociales y actuar allí donde las Administraciones Públicas no siempre pueden llegar.



La Sociedad trabajará, además, para impulsar una cultura filantrópica de largo recorrido, favorecer la colaboración entre diferentes sectores y apoyar iniciativas capaces de generar oportunidades reales para las personas. Su propósito será contribuir a fortalecer comunidades capaces de prevenir, resistir y recuperarse de las crisis a través de ámbitos como la educación, la empleabilidad, la salud, la innovación y el impulso de las vocaciones STEAM.



La integración responde además a una forma de entender el tercer sector basada en sumar capacidades, compartir recursos y construir organizaciones más sólidas para multiplicar el impacto.



Alexis de Toqueville, una inspiración generadora

La integración de Transforma España en United Way España incorpora también el impulso de la denominada Sociedad Tocqueville Transformando España, inspirada en las ideas del pensador francés Alexis de Tocqueville, quien en el siglo XIX destacó el papel de las asociaciones y de la participación ciudadana como elementos fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas. Actualmente, el concepto da nombre a iniciativas filantrópicas vinculadas a United Way que reúnen a líderes empresariales, académicos y filántropos comprometidos con la movilización de la sociedad civil y la construcción de comunidades más fuertes y resilientes.



La Sociedad Tocqueville Transformando España nace como un espacio de encuentro para personas convencidas de que la colaboración entre empresas, ciudadanos comprometidos e instituciones constituye una de las herramientas más eficaces para construir una sociedad más cohesionada y generar mayores oportunidades para todas las personas que la forman. Esta sociedad pasa así a integrarse en una red internacional formada por más de 400 Sociedades Tocqueville que, junto a sus respectivas organizaciones United Way, impulsan el liderazgo filantrópico y la movilización de la sociedad civil en todo el mundo.



Para la presidenta de United Way España, Mercedes Sierra, "la incorporación de Eduardo Serra a United Way, junto con otros destacados patronos procedentes de Transforma España en la Sociedad Tocqueville Transformando España, va a incrementar de manera significativa la capacidad de United Way para generar un impacto positivo en la sociedad española. Aspiramos a realizar un gran trabajo que tenga un reffejo intenso e inmediato en nuestro país y con el que queremos no solo impulsar la innovación social, sino también liderarla".



Un grupo fundador de referencia

La Sociedad Tocqueville Transformando España queda constituida inicialmente por:



· Eduardo Serra Rexach, vicepresidente de United Way España y presidente de la Sociedad Tocqueville España.



· Víctor López Barrantes, CEO de NTT DATA España.



· Eduardo Martínez de Ubago, Director de negocio de John Deere Ibérica.



· Santiago Soler Amigó, presidente de Adecco España.



· Francisco Javier Targhetta Revilla, presidente de Atlantic Copper.



· Manuel Villa Cellino, presidente de la Universidad Nebrija.



A ellos se suman Mike Hayde y Laura Khouri, filántropos estadounidenses fundadores de United Way España y sus primeros donantes Tocqueville.



"Los grandes retos sociales requieren líderes dispuestos a implicarse personalmente. La Sociedad Tocqueville Transformando España nace para reunir a personas que no solo creen en la innovación social, sino que deciden liderarla", señala Marina Fuentes Arredonda, directora general de United Way España y ahora también, de la propia Sociedad Tocqueville Transformando España.



Todos ellos comparten la convicción de que la filantropía, cuando se ejerce con visión estratégica, compromiso personal y voluntad de colaboración, puede acelerar la transformación social y contribuir decisivamente al desarrollo de un país con más oportunidades para todos.



El objetivo es que este grupo fundador de la Sociedad Tocqueville Transformando España continúe creciendo progresivamente mediante la incorporación de nuevas personas comprometidas con estos mismos principios y con la voluntad de contribuir activamente al fortalecimiento de la sociedad civil española.

Contacto

Emisor: United Way

Nombre contacto: Inma Moscardó

Descripción contacto: GPS Imagen y Comunicación

Teléfono de contacto: 620059329