Nace Nexito Technology: Consultoría SAP e IA para la automatización empresarial

MADRID, 26 Ene.

La consultora tecnológica irrumpe en el mercado con una propuesta disruptiva: democratizar la tecnología de las grandes corporaciones. Nexito permite a empresas de todos los tamaños integrar la Inteligencia Artificial en sus ERPs para optimizar procesos de negocio y eliminar tareas manuales

En un contexto empresarial marcado por la necesidad de eficiencia operativa y la transformación digital acelerada, Nexito Technology anuncia hoy su lanzamiento oficial. La compañía se posiciona como una consultora tecnológica boutique especializada en cerrar la brecha entre los grandes sistemas de gestión (ERP) y la nueva Inteligencia Artificial, ofreciendo soluciones que van más allá de la consultoría tradicional.



Históricamente, la hiperautomatización y la optimización avanzada de procesos estaban reservadas a corporaciones con presupuestos masivos. Nexito rompe esta barrera introduciendo un modelo híbrido que combina la robustez de la consultoría SAP S/4HANA con la agilidad de soluciones propias de IA, permitiendo implementaciones en semanas en lugar de años.



Tecnología propia para resolver problemas reales

A diferencia de las consultoras que solo implantan software de terceros, Nexito llega al mercado con un portfolio de soluciones desarrolladas in-house para atacar puntos críticos del negocio:



• Nexito Financial Suite: Un sistema de procesamiento inteligente (IDP) que automatiza la gestión de facturas y cuentas por pagar. La plataforma se integra con el ERP para asegurar el cumplimiento fiscal, adaptándose a la Ley 'Crea y Crece' en España y a la facturación electrónica en Latinoamérica.



• AI Agents Platform: Una arquitectura de Inteligencia Artificial privada que permite a las empresas interactuar con su documentación interna (contratos, manuales técnicos, normativas) de forma segura, garantizando la privacidad de los datos corporativos.



Visión directiva

Según explica el equipo directivo de la firma, se ha detectado que muchas compañías cuentan con ERPs potentes como SAP u Oracle, pero siguen dependiendo de procesos manuales y hojas de cálculo para su operativa diaria. El objetivo de Nexito es democratizar la tecnología Enterprise y ofrecer a la mediana y gran empresa las mismas capacidades de automatización que tienen las grandes corporaciones del IBEX 35, eliminando así la fricción administrativa en los departamentos de operaciones.



Con presencia operativa en España y Latinoamérica, Nexito Technology se consolida como el partner estratégico para directivos que buscan rentabilizar su inversión tecnológica mediante la fusión de consultoría experta y desarrollo de software a medida.



Acerca de Nexito Technology

Nexito Technology es una firma de servicios tecnológicos especializada en Automatización de Procesos (RPA), Inteligencia Artificial y ecosistema SAP. Ayuda a las organizaciones a modernizar su infraestructura tecnológica mediante soluciones robustas, escalables y seguras.

