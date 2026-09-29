Nace Proboda, la web para organizar una boda en un solo clic con más de 500 proveedores - Proboda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre.-

Organizar una boda en España suele significar semanas de correos, formularios repetidos y llamadas a proveedores que, al final, ya tienen la fecha ocupada. Proboda llega para cambiar eso: un nuevo directorio de bodas que arranca con más de 500 profesionales y permite pedir presupuesto a todos los proveedores de la boda con un único formulario. Solo responden quienes están disponibles para ese día.

La plataforma, dirigida a parejas de toda España, reúne en un mismo sitio fotógrafos, fincas, catering, música, wedding planners, maquillaje, flores y el resto de servicios que intervienen en una boda. Es gratuita para las parejas y está pensada para ahorrar el paso que más tiempo consume: localizar, contactar y comparar a cada profesional por separado.

El problema: organizar una boda sigue siendo un trabajo a tiempo completo

Una boda implica coordinar a muchos proveedores distintos: espacio, catering, fotografía, música, flores, maquillaje… Hasta ahora, el proceso habitual obligaba a las parejas a buscar en decenas de webs, rellenar el mismo formulario una y otra vez y esperar respuestas que, en muchos casos, llegaban para decir que la fecha ya no estaba libre.

El resultado es conocido por cualquiera que haya pasado por ello: bandejas de entrada saturadas, presupuestos difíciles de comparar y una sensación constante de ir a contrarreloj. Proboda nace precisamente para eliminar esa fricción y convertir la búsqueda de proveedores en una tarea de minutos.

Cómo funciona Proboda, el directorio de bodas que trabaja por el usuario

Un solo formulario para todos los proveedores de la boda

La gran diferencia de Proboda frente a un directorio de bodas tradicional está en su sistema de solicitud de presupuesto. La pareja indica la fecha del enlace, la provincia y los servicios que necesita (por ejemplo, fotógrafos para bodas, música y catering a la vez) y envía una única solicitud. Con un solo clic, esa petición llega a todos los profesionales de las categorías elegidas.

Solo contactan los profesionales disponibles para la fecha

Cada profesional ve la fecha de la boda en cuanto recibe la solicitud. De este modo, únicamente se ponen en contacto con la pareja los proveedores que tienen ese día libre y pueden ofrecer su servicio. Se acabaron los lo siento, esa fecha ya la tenemos reservada: las respuestas que llegan son reales y accionables.

Más de 500 proveedores de boda desde el primer día

A diferencia de muchas plataformas que arrancan con un catálogo casi vacío, Proboda se lanza con más de 500 profesionales del sector nupcial repartidos en 17 categorías y cerca de 40 servicios distintos: desde wedding planners que coordinan la boda de principio a fin hasta fotomatones, foodtrucks, mesas dulces, ceremoniantes o coreografías para el primer baile. Cada ficha muestra los servicios, la zona de trabajo y la galería del profesional, para que la pareja pueda comparar con criterio antes de decidir.

Una nueva forma de organizar una boda online

Proboda combina dos piezas que hasta ahora vivían separadas: un buscador de proveedores por servicio y ciudad, y un sistema de contacto centralizado. La pareja puede explorar el directorio a su ritmo, guardar a sus favoritos y, cuando lo tiene claro, lanzar la solicitud a todos a la vez.

Entre sus principales ventajas destacan:

Ahorro de tiempo: un formulario sustituye a decenas de contactos individuales.

Respuestas filtradas por disponibilidad: solo escriben los proveedores libres en la fecha de la boda.

Búsqueda por ciudad y servicio: páginas específicas para encontrar profesionales cerca del lugar del enlace.

Sin coste para las parejas: buscar, comparar y pedir presupuesto es gratis.

Queríamos que organizar una boda dejara de ser un segundo trabajo. Con Proboda, una pareja puede pedir presupuesto a todos sus proveedores en el tiempo que tarda en tomarse un café, y sabiendo que quien le responde está disponible de verdad, explica Benito González García, CEO de Proboda.

Proboda también impulsa a los profesionales del sector nupcial

La plataforma no solo simplifica la vida a las parejas. Para fotógrafos, fincas, DJ, floristas o maquilladoras, Proboda es un canal de captación de clientes con una ventaja clara: cada solicitud que reciben incluye ya la fecha, la provincia y el servicio buscado, de modo que pueden centrarse en las parejas a las que realmente pueden atender.

Los negocios interesados pueden dar de alta su empresa de bodas en Proboda y gestionar desde un panel propio su ficha, sus servicios y las solicitudes que reciben.

Sobre Proboda

Proboda es un directorio de bodas y una web para organizar una boda que conecta a parejas de toda España con proveedores nupciales verificados. Su sistema de solicitud única permite pedir presupuesto a todos los profesionales necesarios con un solo clic y recibir respuesta únicamente de quienes están disponibles en la fecha del enlace. La plataforma se lanza con más de 500 profesionales en 17 categorías de servicio.

Contacto

Emisor: Proboda.es

Contacto: Proboda.es

Número de contacto: +34 615 97 71 90