Nace el proyecto ESIL para impulsar la bioeconomía y los servicios ecosistémicos en Castilla-La Mancha

Imagen del proyecto y logos de sus financiadores - ESIL

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto ESIL impulsa en Castilla-La Mancha nuevas oportunidades económicas sostenibles basadas en la bioeconomía y la valorización de los servicios ecosistémicos, conectando investigación, sector agrario y empresa para afrontar los retos ambientales y territoriales de la región. Cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad y los fondos FEDER

Madrid, 27 de abril de 2026.- La Fundación General del CSIC (FGCSIC), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) y la Asociación Impulsa y Crece (AIC) han obtenido financiación para poner en marcha el proyecto ESIL (Ecosystem Services Innovation Lab), una iniciativa orientada a promover nuevos modelos de bioeconomía en el medio rural a partir de la valorización de los servicios ecosistémicos agrarios.



El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En línea con las prioridades europeas y nacionales en materia de bioeconomía, ESIL contribuirá a la consecución de objetivos estratégicos como la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la prevención de incendios forestales, la lucha contra la desertificación y el impulso del desarrollo socioeconómico rural.



La iniciativa tiene como finalidad crear un laboratorio territorial de innovación, formación y valorización que conecte ciencia, sector agrario y mercado en Castilla-La Mancha. En este marco, se trabajará en la identificación, medición y puesta en valor de los servicios ecosistémicos que se transformarán en nuevas oportunidades económicas para el sector agrario.



ESIL responde a desafíos clave, como la degradación del suelo, la despoblación o la pérdida de biodiversidad, mediante un enfoque innovador que combina investigación científica, experimentación en fincas piloto y colaboración multiactor. El proyecto desarrollará además una metodología replicable que permitirá evaluar estos servicios, transferir conocimiento a las políticas públicas y facilitar su integración en procesos empresariales, especialmente en el ámbito de la descarbonización.



ESIL se estructura en torno a un conjunto de actuaciones complementarias. En primer lugar, contempla la generación de conocimiento científico aplicado para identificar, cuantificar y evaluar los servicios ecosistémicos, con especial atención a los vinculados al suelo, como la fijación de carbono, la regulación del agua, el ciclado de nutrientes o la biodiversidad edáfica.



En segundo lugar, el proyecto impulsará un programa de emprendimiento basado en el enfoque Living Lab, que facilitará la creación y transformación de iniciativas empresariales agrarias mediante formación especializada, procesos de mentorización y validación en condiciones reales a través de fincas piloto.



Asimismo, se promoverá la creación de un clúster y el desarrollo de estrategias de mercado orientadas a conectar la oferta de servicios ecosistémicos con la demanda empresarial. Esta línea incluirá demostraciones técnicas en campo, la organización de eventos sectoriales y la elaboración de estudios de descarbonización dirigidos a empresas interesadas en integrar estos servicios en sus estrategias.



Por último, el proyecto desplegará una estrategia integral de comunicación y divulgación dirigida a sensibilizar a los distintos públicos, facilitar la transferencia de resultados y consolidar una comunidad activa en torno a los servicios ecosistémicos, reforzando la participación de los actores clave desde una perspectiva inclusiva.



Con este enfoque, ESIL aspira a posicionar a Castilla-La Mancha como un referente en innovación en bioeconomía, impulsando soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la sostenibilidad ambiental, la dinamización económica y la cohesión territorial.

Contacto

Emisor: CSIC

Nombre contacto: Reyes Sequera

Descripción contacto: Directora Comunicación Fundación General CSIC

Teléfono de contacto: 619930163



