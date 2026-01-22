Nace el sello internacional Concilia.company: el reconocimiento a las empresas que cuidan de las personas

Sello Concilia.company - Concilia.company

En un contexto laboral global donde atraer y fidelizar talento es un reto estratégico, surge el sello de Concilia.company, un sello internacional que reconoce a empresas e instituciones comprometidas con el bienestar de sus equipos como pilar clave de su crecimiento

El sello Concilia.company distingue a aquellas organizaciones que han entendido que cuidar a las personas no es un coste, sino una inversión directa en competitividad, sostenibilidad e innovación.



"Nuestra filosofía está basada en que cuidar a las personas es la mejor estrategia para cuidar del talento".



Es un distintivo internacional con impacto local de las empresas convencidas de que el futuro se construye desde las personas



Concilia.company nace con vocación global, pero con capacidad de adaptación a cada cultura organizativa, país o sector. Avala a aquellas organizaciones que integran el bienestar y la conciliación en su estrategia de personas, independientemente de su tamaño o ubicación.



¿Qué representa el sello?

Más que una certificación, el sello Concilia.company es una declaración de valores:



• Compromiso real con el bienestar integral del talento



• Soluciones adaptadas a cada etapa vital y profesional



• Un enfoque inclusivo, sostenible y medible



• Posicionamiento como marca empleadora referente



El sello ofrece una ventaja competitiva clara: mejora la retención, refuerza la cultura interna y proyecta una imagen alineada con las expectativas del talento actual.



Organizaciones que ya aplican este enfoque han reportado mejoras en productividad, reputación, mejora de la y compromiso de sus equipos.



¿Cómo obtener el sello?

El equipo de Concilia.company acompaña a cada organización en un proceso de diagnóstico, implementación de buenas prácticas y evaluación de impacto, alineado con su contexto y objetivos.



Y lo hace a través de sus tres pilares:



1. Concilia.baby: acompañando el comienzo de una nueva vida: transformando la maternidad y paternidad en parte del bienestar laboral.



2. Concilia.life: a través de la plataforma digital basada en IA con la que se acompaña a los equipos en cada etapa de su vida y carrera profesional personalizándolo en cada uno.



3. Concilia.academy: cuidando a los empleados a través de la formación online y presencial.



"Solicita el sello y da el paso hacia un modelo de empresa que pone a las personas en el centro".

