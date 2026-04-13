El nadador Guillermo Gracia recibe el Premio Picota 2026: “Mi capacidad es mayor que mi discapacidad”

El 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, Guillermo Gracia, recibe el Premio Picota de la DOP Cereza del Jerte de manos de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola - DOP Cereza del Jerte

Guillermo Gracia, que se acaba de proclamar campeón de España por 46ª vez, ha agradecido el premio: “Representar a Extremadura es el mejor título del mundo”

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ha entregado el galardón y ha destacado su “actitud, perseverancia y constancia”, cualidades que comparte con los agricultores de Jerte

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha resaltado que Gracia es “un ejemplo de esfuerzo constante y de superación diaria”: “Para nosotros es un honor entregarle el Premio Picota”

(Información remitida por la empresa firmante)

Valle del Jerte, 13 de abril de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha concedido el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 al 27 veces campeón del mundo de natación adaptada Guillermo Gracia, como reconocimiento a su trayectoria deportiva y su espíritu de sacrificio.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho entrega del Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2026 junto al presidente del Consejo Regulador de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, en un acto celebrado durante el Salón Gourmets, que tiene lugar en IFEMA del 13 al 16 de abril en Madrid.

Guardiola ha expresado que le produce “muchísima alegría” entregar el Premio Excelencia Picota del Jerte a Guillermo Gracia y ha destacado su “actitud, perseverancia y constancia”, cualidades que comparte con los agricultores de Jerte.

“El Premio Picota no reconoce solo las medallas conseguidas, también a una tierra que se ve reflejada en lo que hace Guillermo, pero, sobre todo, en cómo lo hace”, ha expresado la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura.

Además, Guardiola ha resaltado las cualidades de la picota del Jerte: “Cuando alguien la prueba está saboreando el Valle del Jerte en flor y casi tocando las manos de quienes las seleccionaron una a una en el frío de la madrugada”.

Este pasado fin de semana, Gracia ha logrado cuatro nuevos títulos en el Campeonato de España de Natación FEDDI 2026, proclamándose campeón de España por 46ª vez. Además, ha conseguido un nuevo récord del mundo en 400 metros libres. Unos resultados que le han llevado a hacer una valoración “muy positiva” de su paso por la competición: “Ha sido un campeonato perfecto, porque también he logrado dos marcas mínimas para ir a competir a Polonia en julio”, ha expresado sobre su clasificación para los Virtus Summer European Games.

Gracia, de origen cacereño, ha agradecido el galardón de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte y ha expresado que “representar a esta región es el mejor título del mundo”. “Este premio ayuda a que la gente vea que, en el deporte con discapacidad, se trabaja muy duro y nada es imposible”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, José Antonio Tierno, ha afirmado que “es un honor” para la DOP Cereza del Jerte hacer entrega del Premio Picota a Guillermo Gracia, “un ejemplo de esfuerzo constante y de superación diaria”. “Desde la DOP vemos un reflejo de nuestros valores en Guillermo Gracia porque sabemos lo que es salir adelante gracias al esfuerzo y al trabajo bien hecho, logrando la excelencia”, ha concluido Tierno.

El Premio a la Excelencia Picota del Jerte es un galardón que reconoce la labor de todos aquellos profesionales que desde diferentes ámbitos destacan – al igual que la Picota del Jerte- por su autenticidad, calidad y excepcionalidad.

Con este reconocimiento, Guillermo Gracia se convierte en el XVI ganador de un premio que, en ediciones anteriores, ha recaído sobre Mario Vaquerizo; el medallista olímpico Álvaro Martín; los chefs Toño Pérez y Sergi Arola; los periodistas Pepa Bueno, Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas, Raquel Sánchez Silva, Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez y Roberto Brasero; el programa ‘Aquí la Tierra’; la actriz y directora Blanca Portillo o los cantantes Roberto Iniesta y Soraya Arnelas.

Guillermo Gracia, un referente de esfuerzo y autenticidad

Guillermo Gracia nació hace 22 años en Cáceres con Síndrome de Down. A lo largo de su carrera, ha alcanzado un extenso palmarés: es 27 veces campeón del mundo de natación adaptada, ostentando 12 récords mundiales; 15 veces campeón de Europa y 46 veces campeón de España, con un total de 24 récords nacionales.

Gracia entró por primera vez a una piscina con tres meses por consejo médico para hacer ejercicios de estimulación y, desde entonces, no ha parado de nadar. “A veces, cuando la gente me ve, lo primero que nota es mi síndrome de Down. Pero yo quiero que vean mucho más allá. Soy nadador, soy un trabajador constante y mi capacidad es todo lo que soy capaz de lograr. Quiero que la gente nos conozca por lo que somos capaces de hacer, no por la etiqueta de nuestra discapacidad”, concluye el deportista.

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