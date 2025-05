Naeco lidera la revolución del palet reciclado; innovación circular desde Asturias para la logística global

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de mayo de 2025.- En un contexto donde la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia, Naeco Packaging, empresa asturiana, se posiciona como una de las compañías más innovadoras del sector del packaging y la logística gracias a una propuesta clara y contundente: palets de plástico fabricados con materiales 100% reciclados y 100% reciclables al final de su vida útil como alternativa eficiente, duradera y circular a los palets tradicionales de madera.

Con más de 15 años de experiencia, Naeco Packaging —anteriormente conocida como Nortpalet— ha reinventado el concepto de palet industrial apostando por un modelo de economía circular real. Todos sus productos se fabrican a partir de plástico reciclado postconsumo, y al final de su vida útil pueden volver a introducirse en el proceso productivo, cerrando así el ciclo y reduciendo de forma drástica la generación de residuos.

“Nuestro objetivo no es solo ofrecer un producto más sostenible, sino transformar el sistema logístico desde la base. El palet es el gran olvidado en muchas estrategias de sostenibilidad, y, sin embargo, es una pieza clave en cualquier cadena de suministro”, explican desde la compañía.

Palets sostenibles, eficientes y 100% reciclables

Los palets de Naeco Packaging destacan no solo por reducir el impacto medioambiental, sino por su rendimiento técnico. Son más ligeros que los palets de madera, no generan astillas, no necesitan tratamiento fitosanitario, son resistentes a la humedad y pueden personalizarse según las necesidades del cliente (con opción de RFID, colores, logotipos o configuraciones específicas para sectores como el agroalimentario, farmacéutico o logístico).

Gracias a estas características, los palets reciclados de Naeco Packaging se están posicionando como una solución de futuro para empresas que buscan reducir su huella de carbono sin renunciar a la eficiencia operativa. Además, al ser reutilizables y más duraderos, su uso supone un importante ahorro en costes a medio y largo plazo.

Economía circular como modelo de negocio

Naeco Packaging opera bajo la filosofía “Reuse, Reduce, Recycle”, y su impacto es medible: más de 60 millones de kilos de plástico reciclado ya han sido transformados en soluciones logísticas inteligentes. Todo ello es posible gracias a Naeco Research, su propio centro de innovación desde el que se desarrollan nuevos materiales, optimizan diseños y se incorporan tecnologías que mejoran la trazabilidad y eficiencia de sus productos.

Además, la empresa ha desarrollado un modelo de colaboración con sus clientes que permite recoger los productos al final de su vida útil, reciclarlos y volver a introducir ese material en su proceso productivo. Así, Naeco no vende productos: ofrece una solución sostenible que fomenta un sistema completo de logística circular.

Desde Asturias al mundo

Con una clara vocación internacional, Naeco Packaging distribuye sus soluciones en más de 30 países y trabaja con grandes compañías que buscan optimizar su cadena de suministro con criterios de sostenibilidad. Su producción local, su apuesta por el I+D y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente el ODS 12 y el ODS 13) refuerzan su posicionamiento como empresa clave en la transformación de la logística hacia un modelo más responsable.

Naeco Packaging demuestra que otro modelo es posible: uno donde el residuo se convierte en recurso, y donde cada palet reciclado es una oportunidad para avanzar hacia una economía más circular, eficiente y respetuosa con el planeta.

Contacto

Emisor: Naeco Packaging

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com