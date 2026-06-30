De Nagasaki a Frankfurt: la jurista Sakura PlusUltra abre el debate sobre EE.UU. en su 250º aniversario

La jurista y escritora Sakura PlusUltra - Lara M. Cano (Sakura PlusUltra)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de junio de 2026.- La andadura internacional de "Dear Lady USA" comenzó en abril de 2026 con su ingreso en la Salón Nacional Conmemorativo de la Paz de Nagasaki para las víctimas de la bomba atómica. La autora gallega lanzará la versión oficial en inglés este 4 de julio, coincidiendo con el 250º aniversario de la fundación del país americano. La obra híbrida, que mezcla ensayo histórico y lírica, presentará su contranarrativa este otoño en la Feria de Frankfurt

El próximo 4 de julio, coincidiendo con el simbólico 250º aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos, la autora, miembro de la Asociación Colegial de Escritores Españoles (ACE) y jurista gallega afincada en Madrid Lara M. Cano G., conocida con el pseudónimo de Sakura PlusUltra, ha confirmado el lanzamiento global en inglés de su obra Dear Lady USA. Concebido como una profunda pieza de investigación bajo la disciplina de la mirada jurídica, el proyecto afianza su expansión, y ya se distribuye en las principales librerías de El Corte Inglés, Fnac y La Casa del Libro, antes de dar su salto definitivo este otoño a la Feria del Libro de Frankfurt (Frankfurter Buchmesse).



Deconstrucción del relato anglosajón: desmantelando el "Mito de la Caverna" estadounidense

Lejos de basarse en opiniones o panfletos comerciales, el valor diferencial de Dear Lady USA radica en su estricto rigor histórico y documental. Su armazón metodológico se fundamenta en el análisis de momentos clave de la historia moderna. Según la autora, la obra analiza distintos episodios de la historia de Estados Unidos y plantea una lectura crítica sobre determinados acontecimientos históricos, utilizando un formato mixto que combina la lírica punzante con el ensayo histórico cronológico, con el fin de dotar de humanidad a los episodios más tenebrosos de la historia de Estados Unidos de América, desde su fundación hasta la actualidad, habiendo optado por la edición independiente con el objetivo de desarrollar el proyecto con plena autonomía editorial.



Más allá de su obra actual, la autora se encuentra inmersa en la fase de documentación de su próxima novela histórica, Kimonos dorados en el ocaso, un proyecto de gran envergadura ambientado en el siglo XX. Sakura PlusUltra fundamenta su labor en el estudio de los fondos especializados de la Fundación Japón. Con este minucioso trabajo bibliográfico, la autora busca dotar a su próxima narrativa de una fidelidad absoluta a la historia.



Una ruta internacional milimétrica: de Japón a Filipinas

El viaje global de la obra arrancó oficialmente en abril de 2026 en Japón, con un hito que consagra su trascendencia ética: su ingreso en la Salón Nacional Conmemorativo de la Paz de Nagasaki para las Víctimas de la Bomba Atómica (Nagasaki National Peace Memorial Hall). Esta prestigiosa institución gubernamental japonesa acogió el libro para preservar la memoria frente al olvido. Como muestra de la profunda conexión existente con el país del sol naciente, la obra incorpora cinco poemas clave traducidos íntegramente al japonés, permitiendo que su enfoque sobre episodios como los campos de concentración de California de 1940 y los bombardeos atómicos sean accesibles de forma directa para los lectores nipones.



Siguiendo esta hoja de ruta en Asia-Pacífico, el proyecto sumó una nueva exhibición el pasado 6 de junio con la participación oficial de la autora en la 1ª Feria Virtual del Libro de Filipinas, escenario utilizado como prelanzamiento exclusivo de la versión en inglés ante el público de una región históricamente marcada por las tensiones geopolíticas de la superpotencia. El lanzamiento en inglés este 4 de julio abrirá el debate internacional de la obra antes de su presentación oficial en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, del 7 al 11 de octubre en el stand especializado de la gestora cultural argentina Mariela Gómez Erro, más conocida como Mariellageart, participando en la que es una de las citas más relevantes del mundo literario global.





Emisor: Sakura PlusUltra

Nombre contacto: Sakura PlusUltra

Descripción contacto: Jurista/Autora

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