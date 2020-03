COMUNICADO: NAGASE/Nagase Medicals y la universidad de Osaka presentan un programa de lanzamiento conjunto

- El programa se centra en el desarrollo y comercialización de tecnología para reducir el proceso de fabricación de sistemas de liberación de fármacos, incluidos liposomal y formulaciones de nanopartículas basadas en lípidos -

TOKIO, 10 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- NAGASE & CO., LTD. ("NAGASE") y la universidad de Osaka ("OU") han presentado la cátedra de investigación conjunta de productos para sistemas de liberación de fármacos, un curso dedicado a la investigación en el desarrollo de métodos de producción de formulaciones de liposomal y formulaciones de nanopartículas basadas en lípidos ("LNP" por sus siglas en inglés). Ambos son sistemas de liberación de fármacos, productos cuyo objetivo es ofrecer soluciones a problemas como el metabolismo de ingredientes farmacéuticos activos dentro del cuero antes de llegar al tejido en cuestión, o los efectos adversos del ingrediente en los tejidos.

Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202003037610-O1-v0m8k0b9 [https://kyodonewsprwire.jp/img/202003037610-O1-v0m8k0b9]

Como productos de sistemas de liberación de fármacos, tanto liposomal como las formulaciones de LNP controlan cómo funcionan los fármacos encapsulando los ingredientes farmacéuticos activos en partículas lípidas. Los productos de sistemas de liberación de fármacos, que han atraído la atención como candidatos prometedores de algunas de las enfermedades refractarias sin tratamiento efectivo hasta el momento, tienen problemas antes de su comercialización, tales como procesos complejos y largos de fabricación que tienen como resultado un mayor costo, y dificultades para aumentar el rendimiento de producción (es decir, aumentar la producción).

El profesor asociado Takashi Matsuzaki del Departamento de Medicina Cardiovascular del campus de medicina de la universidad de Osaka, ha inventado una tecnología para la producción de liposomal y formulaciones de LNP con el uso de un dispositivo de microfluidos. Si se aplica esta tecnología nueva, el proceso de fabricación de estos productos será más corto. También ayudará a superar los obstáculos para aumentar el rendimiento de la producción. OU ya ha llegado a un acuerdo con la agencia reguladora japonesa, Agencia de dispositivos farmacéuticos y médicos (PMDA por sus siglas en inglés), acerca de las especificaciones y calidad de formulaciones de liposomal y ha producido múltiples fármacos de investigación con el uso de esta tecnología.

NAGASE Group implantará equipamiento de fabricación en una de sus compañías, Nagase Medicals Co., Ltd. ("Nagase Medicals"). Nagase reforzará su sector de desarrollo de contratos y fabricación desde desarrollo de formulación hasta uso de fármacos de investigación y producción comercial gracias al uso de esta tecnología no solo en fármacos de bajo peso molecular, sino también en fármacos oligonucleótidos y tratamientos genéticos que representan la fuerza motora de los fármacos de siguiente generación.

Características de la tecnología

-- Potencial de acortar el proceso de fabricación, que lleva 4 a 5 días con un extrusor convencional, de 1 a 2 días. -- Los mismos parámetros que se usan en la producción de fármacos de investigación se podrían usar en la producción comercial, lo que simplificaría el aumento de la producción. -- Producción con gran reproducibilidad en térmicos de características de calidad. -- Nagase Medicals asegura el cumplimiento con los requisitos japoneses, de EE.UU. y de GMP de la UE, además de los requisitos GMP PIC/S. -- Se ha demostrado la fácil transferencia de otros métodos de fabricación. -- La tecnología ya se ha usado en la producción y suministro de múltiples fármacos de investigación.

CONTACTO: CONTACTO: Yosuke Sasaki (Sr.), Departamento de productos desalud y bienestar, NAGASE & CO., LTD., Tfno.: +81-6-6535-2327, correoelectrónico: DNCONTACT-kouhou01@nagase.co.jp