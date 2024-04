Nagase Viita recibe la calificación "Platino" más alta en sostenibilidad de EcoVadis

(Información remitida por la empresa firmante)

OKAYAMA, Japón, 4 de abril, 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co., Ltd., miembro del Grupo NAGASE con sede en Okayama, Japón, recibió la calificación "Platino" más alta en una encuesta de sostenibilidad realizada por EcoVadis SAS de Francia, uno de los proveedores de calificaciones de sostenibilidad empresarial más fiables del mundo para cadenas de suministro globales. La calificación "Platino" se otorga a las empresas que obtienen una puntuación dentro del 1 % superior de todas las empresas elegibles.

EcoVadis evalúa a proveedores que operan en más de 180 países en más de 220 industrias, y los resultados de la evaluación se prueban en más de 130.000 empresas. EcoVadis lleva a cabo exámenes y evaluaciones objetivos de la sostenibilidad de las empresas a través de revisiones y análisis independientes, calificando el desempeño de las políticas, acciones y resultados de una empresa en cuatro temas de sostenibilidad: medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y adquisiciones sostenibles. Nagase Viita recibió una calificación de Oro en 2022 y una calificación de Plata en 2023.

En este último examen, la empresa aumentó sus puntuaciones en las áreas de política ambiental y medidas de implementación, política laboral y de derechos humanos, y política, acciones y resultados de adquisiciones sostenibles. Además, Nagase Viita también fue reconocida por su "uso de insumos ecológicos o de origen biológico", cuyos resultados de evaluación le condujeron esta vez a su calificación "Platino".

Nagase Viita está comprometida con el objetivo más amplio de contribuir a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para lograr una sociedad sostenible a través de sus actividades comerciales. Alentada por esta calificación Platino, Nagase Viita seguirá promoviendo medidas para resolver problemas sociales, mejorar su valor corporativo y seguir siendo buscada por sus partes interesadas.

Acerca de Nagase Viita Co., Ltd.:

Nagase Viita Co., Ltd. (anteriormente Hayashibara Co., Ltd.), fundada originalmente en 1883, comenzó su andadura como fabricante de jarabe. Con el paso de los años, se ha convertido en pionera en aprovechar el potencial de la naturaleza, especializándose en productos que utilizan microorganismos y enzimas. Hoy en día, su cartera abarca una amplia gama de materiales funcionales, atendiendo a industrias que van desde la alimentación, el cuidado personal y la farmacéutica hasta los sectores industrial y agrícola.

El 1 de abril de 2024, la empresa pasó a llamarse oficialmente Nagase Viita. El nuevo nombre encarna la sinergia de colaboración entre las entidades del Grupo NAGASE, dedicadas a ofrecer productos innovadores y propuestas de valor a escala global.

Para más detalles, visite: https://group.nagase.com/viita/en/

