(Información remitida por la empresa firmante)

Nammos Hotels & Resorts y Smokva Bay se asocian para crear un destino emblemático de estilo de vida mediterráneo en Montenegro

PODGORICA, Montenegro, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Diseñado para establecer un nuevo referente en el lujo en el Adriático, Nammos Hotels & Resorts y Smokva Bay han anunciado una alianza cuyo objetivo reside en desarrollar Nammos Resort Montenegro, un destino de estilo de vida de lujo totalmente integrado en Smokva Bay, situada en la Riviera de Budva de Montenegro, a tan solo diez minutos de la isla de Sveti Stefan.

Esta colaboración reunirá un resort de lujo, residencias exclusivas, restaurantes de autor, tiendas selectas y experiencias de bienestar, introduciendo el estilo de vida Nammos en uno de los destinos costeros más codiciados del Adriático.

El complejo contará con 117 habitaciones, incluyendo 47 suites de hotel, 61 residencias exclusivas y 9 villas exclusivas. Inspiradas en la arquitectura mediterránea y cicládica, las residencias combinan la herencia costera junto a un diseño sofisticado, maximizando la luz natural, las vistas al mar y la integración entre los espacios interiores y exteriores.

Además del emblemático restaurante Nammos, situado frente a la playa, el complejo contará con Nalu, un restaurante mediterráneo abierto todo el día; Ilios Lounge, ideal para cócteles y socializar; y un bar en la azotea con piscina y vistas panorámicas de la puesta de sol.

En el corazón del complejo, Nammos Village reinterpretará el concepto de pueblo mediterráneo como un destino para el arte, las compras y el bienestar, contando además con rutas de senderismo y ciclismo de montaña, un spa, gimnasio, piscinas y espacios privados para cenas.

Antes de la inauguración del complejo en 2029, el Restaurante Nammos ofrece un adelanto exclusivo con un espacio temporal en Sveti Stefan durante toda la temporada 2026, y proporciona a los huéspedes una primera muestra de la experiencia Nammos a través de cenas al aire libre y vistas de la isla.

Petros Stathis, presidente de Nammos, declaró:"Nuestra alianza con Smokva Bay representa un nuevo y emocionante capítulo para Nammos. Juntos, estamos creando un destino que encarna el espíritu y la sofisticación de Nammos, a la vez que supone una celebración para Montenegro".

Carolyn Turnbull, consejera delegada de Nammos Hotels & Resorts, afirmó:"Esta colaboración supone un hito importante de cara a nuestro crecimiento internacional, llevando el estilo de vida completo de Nammos a Montenegro por medio de una hospitalidad, gastronomía y bienestar excepcionales".

Vadim Verhovski, presidente de Smokva Bay, comentó:"El hecho de seleccionar a Nammos como nuestro socio a largo plazo fue un paso fundamental para nuestra visión, estableciendo un nuevo referente para la hospitalidad de lujo y el estilo de vida de destino en la región".

Fredrik Jonsson, consejero delegado de Smokva Bay, destacó:"Nammos aporta una potente marca global y una capacidad demostrada con el objetivo de crear experiencias de estilo de vida excepcionales, estableciendo así un nuevo referente para la región".

Si desea más información visite: https://www.nammoshotels.com/montenegro

Para reservar en el restaurante pop-up de Nammos: aquí

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3005563/Nammos_Montenegro.jpg

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