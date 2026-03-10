(Información remitida por la empresa firmante)

- Nanchang Optoelectronic Industry Cluster brilla en ISLE 2026 con innovación de cadena completa y ambiciones globales

SHENZHEN, China, 10 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- ISLE 2026, la exposición más grande de Asia para pantallas inteligentes y sistemas integrados, celebrada en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Shenzhen World) del 5 al 7 de marzo, mostró más de miles de nuevos productos y soluciones para diversos escenarios de aplicación en integración de pantallas y AV.

En la ISLE de este año, el Nanchang Optoelectronic Industry Cluster se presentó conjuntamente bajo el lema "Nanchang Brillante, Conectando Inteligentemente al Mundo". Las cinco principales zonas industriales de la ciudad, incluida la Zona de Alta Tecnología de Nanchang, exhibieron conjuntamente sus fortalezas. Veintinueve empresas optoelectrónicas líderes, entre ellas Unilumin, NationStar Optoelectronics y Nanchang Tonson Automotive Electronics, expusieron conjuntamente, destacando un ecosistema industrial completo, desde materiales y componentes hasta aplicaciones finales en campos como chips LED, módulos de pantalla LED Mini/Micro y terminales inteligentes de RV/RA, demostrando tecnologías clave y capacidades de fabricación a gran escala.

An Baojun, vicealcalde de Nanchang, encabezó una delegación que visitó el área de exhibición del clúster en ISLE 2026, donde mantuvo intercambios in situ con las empresas participantes y promovió las ventajas industriales y las oportunidades de cooperación de Nanchang ante inversores y compradores internacionales. Cientos de compradores asistieron al evento promocional.

Actualmente, Nanchang alberga instituciones de investigación de primer nivel, como el Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Tecnología LED basada en Silicio de la Universidad de Nanchang y el Centro Nacional de Innovación en Realidad Virtual de China.

Gracias a su sólida agrupación industrial, tanto upstream como downstream, Nanchang puede ofrecer a sus clientes globales soluciones industriales integradas en materiales semiconductores, iluminación LED, pantallas gigantes, RV/RA y electrónica de automoción.

Aprovechando la plataforma internacional de ISLE 2026, la presencia colectiva y las actividades de promoción de inversiones del Nanchang Optoelectronic Cluster han sentado una base sólida para conectar con recursos globales de alta calidad, así como para profundizar la colaboración industrial internacional. Esto acelera aún más la integración de Nanchang en la cadena global de la industria optoelectrónica y avanza en su objetivo de convertirse en un centro industrial optoelectrónico de influencia mundial.

