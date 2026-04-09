Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, nombrada directora científica de National Comprehensive Cancer Network

(Información remitida por la empresa firmante)

-Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, nombrada nueva directora científica de National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

Destacada líder en investigación médica supervisará los programas de la NCCN para impulsar los ensayos clínicos y mejorar la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la atención oncológica.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 9 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, la National Comprehensive Cancer Network (NCCN), una alianza de centros oncológicos líderes dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación anunció la selección de Nancy L. Lewis, MD, MBS, FACP, como nueva directora científica (CSO).

La Dra. Lewis es una investigadora biomédica experimentada, experta en ensayos clínicos para el tratamiento de tumores sólidos y neoplasias hematológicas. Recientemente, fue directora sénior de Programas Clínicos en Novartis Pharmaceuticals, tras varios años como Profesora Asociada en diversos centros oncológicos académicos de prestigio. Es licenciada por la Universidad Estatal de Pensilvania, la Facultad de Medicina de la Universidad de Temple y la Universidad de Rutgers. La Dra. Lewis completó su residencia en la Universidad de Rochester y su especialización en el Fox Chase Cancer Center, una de las instituciones fundadoras de la NCCN.

"Este es un momento crucial para la investigación del cáncer; hay muchos logros que podemos aprovechar, pero aún queda mucho por hacer. La Dra. Lewis es la persona idónea para supervisar nuestro trabajo en pro de la innovación y el descubrimiento de conocimientos que mejoren la vida de las personas con cáncer", afirmó Crystal S. Denlinger, MD, consejera delegada de NCCN. "Será un activo valioso para nuestro equipo directivo, ya que nos ayudará a garantizar que nuestros programas de investigación y clínicos sigan impulsando los resultados en oncología en todo el mundo".

La Dra. Lewis ha sido galardonada anteriormente por algunas de las organizaciones oncológicas más importantes del país, como la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR), la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) y la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS).

Como directora científica, la Dra. Lewis colaborará en el Programa de Investigación Oncológica (ORP) de la NCCN, así como en aspectos clave de las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines) y NCCN Guidelines for Patients. Ella tendrá la supervisión de NCCN Biomarkers Compendium; NCCN Radiation Therapy Compendium™, y NCCN Imaging Appropriate Use Criteria™. La Dra. Lewis también colaborará con el Programa de Educación Médica Continua de la NCCN y con iniciativas globales y políticas relevantes.

"Me entusiasma unirme a la National Comprehensive Cancer Network y contribuir a su extraordinario legado en el avance de la atención oncológica de alta calidad", declaró la Dra. Lewis. "Espero con interés trabajar con los excepcionales colaboradores de la NCCN para abordar los desafíos emergentes e impulsar soluciones innovadoras que mejoren la vida de los pacientes en todo el mundo".

La Dra. Lewis sucederá al Dr. Denlinger, quien anteriormente ocupó el cargo de director científico antes de convertirse en consejero delegado de la organización. La Dra. Lewis asumirá su nuevo cargo en mayo de 2026.

Acerca de la National Comprehensive Cancer NetworkLa National Comprehensive Cancer Network (NCCN) es una alianza sin ánimo de lucro de centros oncológicos líderes dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación. NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Guías de Práctica Clínica en Oncología de NCCN (NCCN Guidelines) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y consensuadas por expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la orientación clínica y las políticas en el tratamiento del cáncer, y las guías de práctica clínica más completas y actualizadas disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients brindan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, con el apoyo de la NCCN Foundation. NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas y la colaboración en investigación y publicación en oncología. Visite NCCN.org para obtener más información.

Contacto para medios: Rachel Darwin267-622-6624darwin@nccn.org

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