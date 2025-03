Nanomi recibe el premio CMO al liderazgo en ciencias de la vida en la administración de fármacos

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, La India y Oldenzaal, Países Bajos, 21 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Nanomi B.V., filial neerlandesa de la multinacional farmacéutica Lupin Limited, ha anunciado hoy que ha ganado el prestigioso premio CMO Award for Life Science Leadership in Drug Delivery, durante la semana de la Drug, Chemical and Associated Technologies Association (DCAT) en Nueva York.

El enfoque pionero de Nanomi en la administración de fármacos ha sentado nuevas bases en la industria, y este premio sirve de motivación para continuar su misión de revolucionar la asistencia sanitaria.

El doctor Shahin Fesharaki, responsable científico mundial de Lupin, explicó: "Este reconocimiento subraya nuestra dedicación al avance de la ciencia y destaca los esfuerzos pioneros de Nanomi en la administración de fármacos. Seguimos comprometidos con la innovación que permite la administración de medicamentos de alta calidad que mejoran significativamente los resultados de los pacientes".

Establecidos en 2011, los CMO Leadership Awards son presentados por Outsourced Pharma y Life Science Connect con la investigación de Orientation Marketing y reconocen a los mejores socios de externalización, basándose en los comentarios de las empresas patrocinadoras que externalizan la fabricación. Este año es el primero en el que el CMO Leadership Award cuenta con un jurado.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es un líder farmacéutico mundial con sede en Mumbai (India), cuyos productos se distribuyen en más de 100 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, incluidas formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. La empresa, en la que confían profesionales sanitarios y consumidores de todo el mundo, goza de una sólida posición en la India y Estados Unidos en múltiples áreas terapéuticas, como respiratorio, cardiovascular, antidiabético, antiinfeccioso, gastrointestinal, sistema nervioso central y salud de la mujer. Lupin cuenta con 15 fábricas de última generación y 7 centros de investigación en todo el mundo, además de una plantilla de más de 23.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar la salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions.

