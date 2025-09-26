(Información remitida por la empresa firmante)

- NAR India designa a UCO como implementador exclusivo de MLS para transformar el sector inmobiliario indio y abrir oportunidades globales

El acuerdo allana el camino para un ecosistema inmobiliario empoderado en toda la India

ALTAMONTE SPRINGS, Fla., 26 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Universal Consulting Opportunities (UCO), filial de Stellar MLS, una de las MLS más grandes e influyentes de Estados Unidos y la National Association of REALTORS (NAR) de India han anunciado un acuerdo para implementar una MLS moderna en India. Esta colaboración marca un paso decisivo para India, uno de los mercados inmobiliarios más grandes y de mayor crecimiento del mundo, ofreciendo mayor profesionalismo, mayor integridad de los datos y mayor transparencia para todas las partes interesadas.

UCO y NAR India lanzan el primer programa piloto de MLS de India en Bombay, lo que marca el inicio de una transformación nacional en una región comparable al área metropolitana de Nueva York. Con una población de 1.460 millones de habitantes, un mercado inmobiliario de un billón de dólares previsto para 2030, acceso a internet casi universal y el ecosistema de pagos e identidad digital más avanzado del mundo, India se encuentra en una posición privilegiada para dar el salto a un futuro inmobiliario moderno, transparente y basado en la tecnología. Este programa piloto es el primer paso hacia la construcción de la infraestructura de MLS más ambiciosa del mundo.

NAR India, la principal asociación nacional de profesionales inmobiliarios, reúne a más de 40 asociaciones miembro y a más de 50.000 profesionales de todo el país. Como voz colectiva de la comunidad inmobiliaria de India, NAR India ha sido fundamental en la formulación de políticas, el avance de la educación y la promoción de la excelencia profesional. Su liderazgo garantiza que la adopción de un MLS se base en las realidades del mercado indio, ampliando los beneficios para sus miembros y millones de consumidores en todo el país. Al unir fuerzas, UCO y NAR India combinarán fortalezas (el liderazgo y la influencia en el mercado de NAR India con las décadas de experiencia de UCO en MLS) para cocrear un MLS moderno y escalable en India.

"Nos sentimos honrados y orgullosos de apoyar a NAR India en el desarrollo de un ecosistema inmobiliario conectado y transparente en India, un mercado crucial que se alinea con nuestra visión de empoderar a las organizaciones a medida que expandimos nuestro alcance en diversas geografías", comentó Merri Jo Cowen, consejera delegada de UCO y Stellar MLS. "Esta colaboración agilizará las transacciones y abrirá nuevas vías de crecimiento para agentes, corredores, promotores y consumidores, a la vez que sentará las bases de un mercado sostenible que moldee el futuro del sector inmobiliario en India".

"Asociarnos exclusivamente con UCO marca un hito transformador para NAR India y nuestros miembros", afirmó Tarun Bhatia, vicepresidente y presidente global de NAR India. "Para NAR India, esta colaboración va más allá del acceso a datos y el crecimiento de la membresía; representa una oportunidad para adaptar las mejores prácticas globales, fortalecer la confianza profesional y empoderar a nuestros miembros para competir y prosperar en un mercado verdaderamente interconectado".

Esta alianza crea un verdadero puente bidireccional. Los indios constituyen el cuarto grupo más grande de compradores extranjeros de bienes inmuebles en Estados Unidos, representando el 6% de las transacciones internacionales, con un precio promedio de compra de 346.400 dólares, similar a la media estadounidense. Al mismo tiempo, los indios no residentes (NRI) están impulsando una fuerte demanda de bienes inmuebles en India. Al armonizar los estándares globales y generar confianza transfronteriza, UCO y NAR India están abriendo puertas para que los indios compren en Norteamérica y los NRI inviertan en India.

Juntos, el liderazgo nacional de NAR India y la experiencia global de UCO garantizan que esta iniciativa histórica no solo sea un salto tecnológico, sino también un esfuerzo colectivo para dar forma a un mercado inmobiliario transparente, fiable y competitivo que refleje las fortalezas de la India en el escenario mundial.

