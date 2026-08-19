(Información remitida por la empresa firmante)

- Narravero, reconocido como líder de mercado en el Cuadrante de Mercados Emergentes de Gartner 2026 para Digital Product Passport

Narravero se complace en anunciar su reconocimiento como líder de mercado en el Cuadrante de Mercados Emergentes de Gartner para Digital Product Passport - Proveedores Establecidos, publicado el 6 de julio de 2026.

MUENSTER, Alemania, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Narravero today announced it has been recognized as a Market Shaper in a 2026 Gartner report. Gartner delivers actionable, objective insight to executives and their teams. Its expert guidance and tools enable faster, smarter decisions and stronger performance on an organization's mission-critical priorities.

Narravero se ubica en la esquina superior derecha del cuadrante de Líderes del Mercado.

Según el informe, los Líderes del Mercado "rompen con la dependencia de plataformas de cumplimiento aisladas al integrar la interoperabilidad nativa y los estándares de datos globales abiertos directamente en sus arquitecturas centrales".

¿Qué significa el informe para los clientes de Narravero?

A medida que se acercan los plazos de implementación de la UE, el enfoque del mercado pasará del cumplimiento normativo al valor estratégico empresarial a largo plazo.

El papel de Narravero en el mercado de DPP

La plataforma de Narravero está diseñada para la interoperabilidad con estándares de datos globales, incluido GS1 Digital Link, a la vez que permanece abierta a otros estándares y entornos de datos relevantes. Conecta los datos de productos de ERP, PIM y otros sistemas empresariales a formatos compatibles con DPP.

En opinión de Narravero, esto es importante porque el mercado de DPP aún está en desarrollo. Los estándares fundamentales de datos y arquitectura todavía no están definidos, y si bien los organismos de estandarización europeos están progresando, persiste cierta incertidumbre regulatoria.

Sin embargo, Narravero utiliza IA para reducir las dificultades en la implementación y escalabilidad de DPP, en particular en la captura de datos asistida por IA, la extracción de datos de productos a partir de documentos, la preparación de estructuras semánticas y la transformación de datos a formatos compatibles con DPP. Aquí, no se trata de exagerar las capacidades genéricas de la IA, sino de demostrar una reducción concreta del esfuerzo manual en la recopilación, estructuración y creación de DPP.

Thomas Rödding, consejero delegado de Narravero:

"Los Pasaportes Digitales de Producto (DPP) van más allá del mero cumplimiento normativo. Para las empresas, se están convirtiendo en una infraestructura estratégica de datos de producto que puede respaldar la diferenciación, la comunicación sobre sostenibilidad y una interacción de confianza con el cliente. El papel de Narravero es hacer que esta infraestructura sea escalable al reducir el trabajo manual de datos mediante la captura de datos con soporte de IA, la estructuración semántica y la transformación eficiente de los datos de producto a formatos compatibles con los DPP.

Atribución y exención de responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Emisor: Gartner, "Emerging Market Quadrant for Digital Product Passport - Established Vendors," Kevin Lawrence, Marta Muñoz, Rajan Saini, 6 de julio de 2026.

Gartner Content Compliance ha aprobado la versión original en inglés, incluidas las referencias de Gartner que contiene, para su publicación. Esta versión traducida se proporciona con fines editoriales. Por lo tanto, la versión en inglés aprobada debe considerarse la versión autorizada en caso de discrepancias: https://go.narravero.com/en/gartner-2026.

Acerca de Narravero

Narravero transforma productos físicos en activos digitales preparados para la IA, ayudando a las marcas a mantenerse visibles, cumplir con la normativa y ser competitivas a medida que la IA influye cada vez más en las decisiones de compra y el Pasaporte Digital de Producto (DPP) se convierte en una infraestructura de mercado esencial. Más de 200 empresas de 12 sectores, entre ellas BONPRIX, STRAUB MARBERT y COR, utilizan Narravero para aprovechar los datos de sus productos en materia de cumplimiento normativo, operaciones y experiencia del cliente. Actualmente, sus equipos gestionan los DPP como parte de su actividad diaria. En el futuro, los agentes de IA gestionarán y procesarán automáticamente esos datos de producto. El fundador y consejero delegado, Thomas L. Rödding, también es copresidente de CEN-CENELEC JTC 24, donde contribuye a definir los estándares europeos que determinarán el funcionamiento del DPP a gran escala.

Contacto para medios Dr. Inga Ellen Kastens CCO ingaellen.kastens@narravero.com

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