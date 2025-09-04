Narwal presenta FLOW: Una nueva era de limpieza profunda autónoma (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Narwal FLOW, que se mueve con fluidez de una habitación a otra, combina una potente succión, fregado adaptable y mantenimiento manos libres en un robot de limpieza todo en uno.

BERLIN, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, una de las cinco marcas de aspiradoras más importantes del mundo, anunció hoy el lanzamiento de Narwal FLOW, su robot de limpieza todo en uno más avanzado hasta la fecha. La base de FLOW es el debut de la revolucionaria tecnología Track Mop de Narwal: el primer sistema de mopa tipo oruga de la industria con circulación continua de agua limpia, presentado por primera vez en CES 2025. Como pionera en esta nueva categoría, Narwal consolida su liderazgo en la mopa tipo oruga, manteniéndose fiel a su compromiso con la limpieza profunda. Track Mop combina limpieza con agua caliente a 45 °C, un sistema de distribución de agua antiobstrucción de 16 boquillas y extensiones adaptables EdgeReach Mop, estableciendo un nuevo referente en el cuidado robótico de pisos con precisión, higiene y cobertura total inigualables.

Impulsado por el sistema autónomo NarMind™ Pro, con cámaras RGB duales, mapeo de profundidad 3D y una potencia de procesamiento de 10 TOPS, FLOW navega inteligentemente con su cuerpo ultrafino de 95 mm, deslizándose bajo muebles bajos y superando obstáculos de hasta 4 cm sin problemas. Junto con una potencia de succión de 22.000 Pa y la estación de carga multifuncional autosuficiente de Narwal, Narwal FLOW aúna aspirado, mopa, alcance extendido y navegación inteligente en un único ecosistema de limpieza totalmente autónomo, diseñado para el hogar moderno.

"Cada aspecto de Narwal FLOW representa nuestro compromiso con el diseño de productos que hacen la vida más fácil y limpia", afirmó Junbin Zhang, fundador de Narwal. "Con FLOW, hemos unido un hardware potente, inteligencia artificial adaptativa y una arquitectura autosuficiente para crear un robot que no solo limpia, sino que ofrece la experiencia de cuidado del hogar más profunda y sencilla posible".

Diseño de una limpieza profunda sin interrupciones

Mopa: Sistema de mopa FlowWash con tecnología Track Mop

Narwal FLOW comienza cada sesión de limpieza con una mopa limpia e higiénica, gracias a su sistema FlowWash con la innovadora mopa Track Mop. Con agua caliente a 45 °C, suministrada a través de dieciséis boquillas de precisión, la mopa se refresca continuamente durante la limpieza, de modo que solo agua limpia toca sus suelos. Aplicando una presión descendente constante de 12 N, el sistema elimina la suciedad incrustada con una fuerza constante. Un raspador integrado elimina el agua usada y los residuos de la superficie de la mopa, canalizándolos al depósito de agua sucia del robot, donde se almacenan de forma segura. Este sistema de circuito cerrado elimina las marcas, las manchas y la contaminación cruzada, problemas comunes en las mopas tradicionales, a la vez que deja sus pisos impecables e higiénicos.

Cada etapa del proceso se integra a la perfección, creando un ciclo de limpieza silencioso y autogestionado que cuida cada detalle para una limpieza profunda sin esfuerzo.

Aspiración: Sistema DualFlow con CarpetFocus

Para suciedad seca, polvo y pelos de mascotas, Narwal FLOW cuenta con el sistema antienredos DualFlow, diseñado para ofrecer una limpieza potente y de bajo mantenimiento. Este sistema combina un cepillo giratorio flotante antienredos con una estructura de extremo libre, un puerto de succión lateral y cepillos laterales antienredos de giro inverso para expulsar el pelo y la suciedad atrapados, evitando enredos y obstrucciones. En esencia, sus 22.000 Pa de potencia de succión garantizan una limpieza profunda tanto en suelos duros como en alfombras.

Sin embargo, donde FLOW realmente destaca es en el cuidado de alfombras. Su tecnología CarpetFocus, mejorada con una placa de presurización adaptable, crea un sello casi hermético entre la aspiradora y las fibras de la alfombra, impulsando el flujo de aire a lo profundo del pelo. Esto permite que la succión alcance el polvo y las partículas incrustadas, ofreciendo el doble de rendimiento de limpieza profunda que las aspiradoras robot convencionales. El resultado es un nivel de cuidado de alfombras que rivaliza con las aspiradoras domésticas que se usan en la mayoría de los hogares, lo que convierte a FLOW en una verdadera solución integral para suelos mixtos.

Inteligencia que se mueve de manera diferente

La base de FLOW es el sistema autónomo NarMind™ Pro, una plataforma avanzada de IA con cámaras RGB duales, un chip informático dedicado y mapeo de profundidad 3D. Juntas, estas tecnologías ofrecen navegación inteligente, reconocimiento preciso de obstáculos y un rendimiento de limpieza inigualable. Con un diseño más delgado y rediseñado, FLOW puede deslizarse bajo los muebles a tan solo 95 milímetros, superar obstáculos de hasta cuatro centímetros y ceñirse a esquinas y bordes con una precisión inigualable. Las extensiones de fregona adaptables y los ajustes dinámicos del cepillo garantizan que cada rincón de su hogar esté cubierto, mientras que todos los datos se procesan localmente para proteger su privacidad.

Mantenimiento sin intervención

Más allá de la limpieza, FLOW está diseñado para cuidarse solo. La base multifuncional de automantenimiento de Narwal es la pieza clave de esta experiencia: un centro de mantenimiento integral basado en dos tecnologías clave: el lavado de fregona con agua caliente adaptativo con IA, que limpia la fregona de forma inteligente con agua caliente según el nivel de suciedad, y la autolimpieza de ciclo completo con agua caliente, que esteriliza y limpia los tanques para mantener el sistema impecable. Al inicio de cada sesión, la base dispensa detergente automáticamente, garantizando que cada limpieza comience como nueva. Después de cada sesión, limpia a fondo y seca la fregona con aire caliente, vacía el polvo en una bolsa de 2,5 litros para un uso sin intervención del usuario de hasta 120 días y mantiene todo limpio y ordenado sin intervención del usuario. Para usted, esto significa una limpieza sencilla y constante con un mantenimiento diario prácticamente nulo.

Por primera vez, Narwal también incorpora a su gama una base compacta de 28 centímetros de altura. Diseñado para quienes tienen espacio limitado o prefieren un espacio más compacto, esta versión ofrece drenaje automático y dosificación de detergente en un formato más delgado, a la vez que ofrece la comodidad característica por la que Narwal es conocido.

Vida conectada y personalizable

Narwal FLOW se integra a la perfección en los hogares inteligentes modernos, ofreciendo múltiples maneras de interactuar y personalizar la limpieza. La activación por voz mediante "Hey Nawa", además de su total compatibilidad con Alexa, Google Home y Siri, permite un control manos libres, mientras que la app Narwal ofrece una personalización avanzada. Los usuarios pueden guardar sus niveles de succión y humedad preferidos, beneficiarse de aumentos automáticos de potencia en zonas para mascotas y confiar en estrategias de limpieza adaptativas que se ajustan en tiempo real a las zonas con mayor suciedad.

Para ampliar aún más su integración en hogares inteligentes, FLOW también será compatible con los estándares Matter Smart Living para finales de año, lo que garantiza un control unificado y una coordinación fluida con una gama más amplia de dispositivos conectados.

Un nuevo estándar para la robótica doméstica

La robótica inteligente para el hogar ha avanzado mucho, pero muchos robots limpiadores aún requieren concesiones, ya sea cambiar de dispositivo, limpiar cepillos enredados o mantener manualmente los depósitos sucios. Narwal FLOW está diseñado para eliminar estas desventajas. FLOW es más que una aspiradora o una mopa: es un ecosistema tres en uno que ofrece una limpieza profunda, sin esfuerzo ni interrupciones. Un solo dispositivo. Cuidado total del hogar.

Al combinar ingeniería robusta, inteligencia artificial y un auténtico automantenimiento, Narwal FLOW establece un nuevo estándar en tecnología de limpieza del hogar. No solo ofrece suelos impecables, sino también tiempo y libertad para disfrutar de un hogar cuidado sin esfuerzo.

Precio y disponibilidad

Narwal FLOW estará disponible a partir del 4 de septiembre a las 15:00 h en Amazon y en la web oficial de Narwal. Para celebrar su lanzamiento, se ofrecerá una promoción especial del 4 al 28 de septiembre, ofreciendo FLOW Standard Dock por solo 899 € (precio habitual: 1.299 €) por tiempo limitado. FLOW Compact Dock, con un diseño compacto y el mismo rendimiento potente, también estará disponible a un precio promocional de 1.099 €, en lugar de su precio habitual de 1.499 €.

Acerca de Narwal

Narwal se dedica al desarrollo de productos innovadores que transforman la vida diaria. Nuestra gama de soluciones aborda desafíos comunes, centrándose en comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante un exhaustivo programa de I+D. Este compromiso ha dado como resultado productos pioneros en la industria como la mopa con autolavado, DirtSense con inteligencia artificial y el sistema Zero-Tangle.

Nos obsesionamos con cada detalle para garantizar que nuestros productos sean funcionales y estéticamente agradables, buscando combinar diseño y rendimiento para una vida diaria mejor.

Como una de las cinco principales marcas de aspiradoras a nivel mundial, Narwal atiende a más de 4 millones de familias en 30 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Corea del Sur y Australia.

