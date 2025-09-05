Narwal simplifica la limpieza profunda con su innovadora gama en IFA 2025 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde una robótica revolucionaria hasta una amplia gama de herramientas para el cuidado de suelos, Narwal redefine la limpieza a todos los niveles

BERLIN, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Narwal, líder mundial en el cuidado inteligente de suelos y una de las cinco marcas de aspiradoras más importantes del mundo, inaugura IFA 2025 con una destacada presentación de su filosofía de producto en constante evolución: transformar la limpieza profunda en una experiencia sin esfuerzo. La visión de Narwal se basa en una simple verdad: la verdadera limpieza va más allá de la superficie. Cada producto está diseñado no solo para limpiar, sino también para comprender, adaptarse y cuidar el hogar de forma más inteligente e intuitiva.

Este año, Narwal presenta sus innovaciones robóticas más avanzadas junto con una nueva línea de herramientas inteligentes para el cuidado de suelos, lo que marca un hito importante en la trayectoria de la marca. Desde la limpieza precisa hasta la succión adaptativa y un mantenimiento sencillo, cada detalle refleja el compromiso de Narwal de integrar la limpieza profunda en la vida diaria sin esfuerzo.

Narwal FLOW: El buque insignia de la limpieza profunda

FLOW se distingue por el sistema de limpieza FlowWash, la primera tecnología de limpieza con rieles del mundo con circulación continua de agua limpia. Esta revolucionaria innovación consolida la capacidad de FLOW para ofrecer una higiene inigualable, una cobertura total y una limpieza profunda.

En el corazón de la visión de Narwal se encuentra la filosofía CleanFlow, un enfoque holístico basado en tres pilares: flujo de limpieza, flujo de aspiración y flujo inteligente.

Flujo de limpieza utiliza el sistema de fregado FlowWash , que ofrece limpieza con agua caliente a 45 °C y un sistema de distribución antiobstrucción de 16 boquillas. Gracias a los depósitos separados para agua limpia y sucia, la mopa que toca el suelo se renueva continuamente, limpiándose sola mientras trabaja para garantizar resultados impecables e higiénicos en todo momento. Las extensiones adaptables EdgeReach Mop completan el sistema, llegando a cada rincón para que no se te escape ninguna mancha.

utiliza el , que ofrece limpieza con agua caliente a 45 °C y un sistema de distribución antiobstrucción de 16 boquillas. Gracias a los depósitos separados para agua limpia y sucia, la mopa que toca el suelo se renueva continuamente, limpiándose sola mientras trabaja para garantizar resultados impecables e higiénicos en todo momento. Las completan el sistema, llegando a cada rincón para que no se te escape ninguna mancha. El Flujo de aspiración ofrece 22.000 Pa de potencia de succión, mejorado por la tecnología CarpetFocus™ y una placa de presión adaptable que garantiza una penetración óptima en las fibras para una limpieza profunda tanto en pisos duros como en alfombras.

ofrece mejorado por la adaptable que garantiza una penetración óptima en las fibras para una limpieza profunda tanto en pisos duros como en alfombras. El Flujo inteligente está impulsado por el Sistema Autónomo NarMind™ Pro, que combina dos cámaras RGB, mapeo de profundidad 3D y procesamiento de 10 TOPS. Con su perfil ultrafino de 95 mm, FLOW se desliza debajo de los muebles y elimina obstáculos de hasta 4 cm.

Para respaldar estos flujos, se encuentra la base multifuncional de automantenimiento de Narwal, que vacía automáticamente el polvo, lava y seca la mopa y mantiene el sistema listo para el siguiente ciclo de limpieza. Juntos, forman un ecosistema completo de limpieza profunda: un robot insignia que no solo limpia, sino que redefine el cuidado del hogar.

Narwal Freo Z10 Pro: Pura limpieza. Pura facilidad.

El Freo Z10 Pro es una solución de limpieza premium diseñada para hogares que exigen un alto rendimiento y automatización inteligente. Con una succión de 18.500 Pa y tecnología CarpetFocus™, logra una eficiencia líder en la industria en alfombras, eliminando más del 99% de las partículas en todo tipo de suelos. Una mopa triangular con 12 N de presión y 180 RPM de rotación, mejorada por el sistema EdgeReach, garantiza una limpieza impecable de borde a borde. Equipada con detección inteligente de manchas Dirtsense™ y navegación con IA que reconoce más de 100 objetos, la Z10 Pro se adapta a la perfección a cualquier entorno. Además, su fregona con agua caliente a 45-75 °C y su bolsa para polvo de 2,5 L con filtro autolimpiable reemplazable ofrecen máxima higiene y hasta 120 días de uso sin necesidad de mantenimiento.

Narwal Freo X10 Pro: Limpieza total, cero esfuerzo

La Freo X10 Pro ofrece una solución de limpieza fina y práctica para el uso diario. Con 107 mm, se desliza bajo los muebles con una succión de 11.000 Pa y una presión de fregado de 8 N. Con navegación láser y TOF, y cuatro modos para alfombras, se adapta a diferentes tipos de suelos de forma eficiente. Una bolsa para polvo de 2,5 L permite hasta 120 días de limpieza sin usar las manos, mientras que el secado con aire caliente y los materiales antibacterianos mantienen la higiene. Diseñada para la simplicidad y la versatilidad, la X10 Pro permite una limpieza sencilla y fiable en cualquier hogar.

Narwal V40 Station – Donde la potencia se une a un mantenimiento sin esfuerzo

La V40 Station es una innovadora aspiradora vertical inalámbrica con base de vaciado automático, diseñada para una limpieza potente e inteligente con hasta 120 minutos de autonomía. Su succión de 220 AW y su detección inteligente de polvo ofrecen un rendimiento de alta eficiencia en pisos, muebles, ropa de cama y grietas, mientras que su sistema de filtración multicapa con filtros HEPA duales H13 captura incluso las partículas más finas, purificando el aire de su hogar. La base multifuncional integra recolección de polvo de 3 L, carga, filtración de aire y almacenamiento de accesorios, creando una solución que no requiere mantenimiento. Las baterías extraíbles permiten sesiones de limpieza prolongadas, y sus cinco herramientas versátiles garantizan una limpieza completa de la casa con el mínimo esfuerzo.

Aspiradora en seco y húmedo Narwal S30 Pro: Precisión en cada pasada

La Narwal S30 Pro está diseñada para familias numerosas y ofrece una limpieza potente con una succión de 20.000 Pa y una presión descendente de 20 N para eliminar la suciedad más difícil. Su tecnología Narwal-Air garantiza una maniobrabilidad ligera, reduciendo la carga de manejo en un 48%. Con AI DirtSense™ que ajusta la potencia según los niveles de suciedad, un sistema antienredos con corte automático de pelos y una solución de secado rápido, ofrece una limpieza profunda con una facilidad de uso inigualable. El sistema de autolimpieza de cinco pasos incluye separación de residuos, eliminación automática de pelos y secado con aire caliente, lo que garantiza un mantenimiento sencillo y una experiencia de limpieza siempre fresca.

Un vistazo al futuro

Además de su línea completa de 2025, Narwal también ofrece un vistazo a sus primeros prototipos: una aspiradora inalámbrica para colchones y una aspiradora en seco y húmedo de última generación. Estas innovaciones anticipan el futuro de la marca, ampliando la limpieza profunda a nuevas categorías, manteniéndose fiel a su misión de ir más allá de lo superficial.

Desde robótica de vanguardia hasta herramientas portátiles de precisión, la gama de productos de Narwal en IFA 2025 está unida por una misma misión: llevar la limpieza profunda más allá de la superficie, convirtiéndola en una experiencia sencilla, inteligente y natural en la vida cotidiana.

Descubra la gama completa de productos de Narwal y las últimas innovaciones en el pabellón 9, stand 119, durante la feria IFA, del 5 al 9 de septiembre.

Precio y disponibilidad

Narwal FLOW ya está dsponible en Amazon y el sitio web oficial de Narwal, con un precio de lanzamiento de 899€ para el Standard Dock (precio de venta al público 1299€) y 1099€ para el Dock Compact (precio de venta al público 1499€), válido hasta el 28 de septiembre.

ya está dsponible en Amazon y el sitio web oficial de Narwal, con un precio de lanzamiento de para el Standard Dock (precio de venta al público 1299€) y para el Dock Compact (precio de venta al público 1499€), válido hasta el 28 de septiembre. Freo X10 Pro ya está dsponible en Amazon y el sitio web oficial de Narwal, con un precio de venta al público de 599€ con una oferta especial de lanzamiento de 549€ , disponible hasta el 28 de septiembre.

ya está dsponible en Amazon y el sitio web oficial de Narwal, con un precio de venta al público de 599€ con una oferta especial de lanzamiento de , disponible hasta el 28 de septiembre. Freo Z10 Pro, V40 Station, y S30 Pro llegan próximamente. La disponibilidad varía según el mercado. Manténgase al tanto del sitio web oficial de Narwal y sus redes sociales para obtener actualizaciones.

Acerca de Narwal

Narwal se dedica al desarrollo de productos innovadores que transforman la vida diaria. Nuestra gama de soluciones aborda desafíos comunes, centrándose en comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante un exhaustivo programa de I+D. Este compromiso ha dado como resultado productos pioneros en la industria como la mopa con autolavado, DirtSense con inteligencia artificial y el sistema Zero-Tangle.

Nos obsesionamos con cada detalle para garantizar que nuestros productos sean funcionales y estéticamente agradables, buscando combinar diseño y rendimiento para una vida diaria mejor.

Como una de las cinco principales marcas de aspiradoras a nivel mundial, Narwal atiende a más de 4 millones de familias en 30 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Corea del Sur y Australia.

